陸為穩外貿 賦予銀行和外企更多的資金運用自主權

2019-10-26 14:27 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



大陸外匯管理局25日推出12項「促進跨境貿易投資便利化政策措施」，外匯管理局新聞發言人王春英表示，主要是要賦予銀行和外貿企業更多的自主權，並允許非投資性的外商企業利用資本金擴大境內投資。

大陸國務院常務會議日前審議通過「優化外匯管理、促進跨境貿易投資便利化政策」，外匯管理局新聞發言人王春英今天在北京國務院政策說明會上表示，這次推出的政策主要是幫助企業節約成本，包括資金的使用，賦予銀行和外貿企業更多的自主權，做好穩外貿、穩外資等六穩工作，以進一步優化營商環境、服務實體經濟發展。

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王春英說，這次跨境的貿易外匯管理政策調整，無論是擴大外匯收支便利化試點，還是簡化小微跨境電商企業貿易收支手續，或者是優化企業業務報告方式，主要是在賦予銀行和企業，有更多的自主權，實現誠信企業更加便利，小微企業更加簡便，業務報告的更加便捷，帳戶使用更加自主，登記手續更加清晰，資金使用更加高效。

比如說廣東的一家通信科技公司，實施後，每個月可節約幾百張感應紙；又如試點企業單證準備和審核時間也節省50%以上，例如深圳某家公司原來每個月他們要8個人以兩天時間準備報告材料，現在縮短為兩個人，一個小時就可以了。

在允許非投資性投資企業以資本金開展境內股權投資部分。王春英表示，投資性外商企業主要包括：外商投資運營公司、外商投資創業投資企業和外商投資股權投資企業。

新的措施實施後，允許非投資性的外商企業在不違反現行的外商投資准入特別管理措施下，且境內投資的項目真實、合規下。無論他的經營範圍內是否含有投資字樣，都可以資本金原地或者結匯開展境內的股權投資。

王春英表示，大陸全國目前登記的外商投資企業有37萬多家，其中投資性的外商投資企業的不到3000家，以此計算非投資性的外商投資企業占比超過了99%。