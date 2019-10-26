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劉鶴再度與美方通話 確認解除部分禁令

2019-10-26 11:01聯合報 記者李仲維/即時報導

央視報導，昨（25）日晚間，大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤通話。雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。

雙方確認就美方進口大陸自產熟制禽肉、鯰魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對大陸的出口禁令、應用肉類產品公共衛生資訊系統等達成共識。雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間工作層將持續抓緊磋商。

報導稱，大陸商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

劉鶴25晚間再度與美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤通話。美聯社資料照片
劉鶴25晚間再度與美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤通話。美聯社資料照片
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