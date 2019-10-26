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度小滿CEO 用AI助攻金融

2019-10-26 01:36經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

朱光
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度小滿取意「源自百度，小得盈滿，前行不止」，是百度於2015年設立金融服務事業群組（FSG），由原百度市場公關、政府事務和百度新聞等業務的副總裁朱光負責，2018年4月，百度金融宣布從百度拆分獨立營運，並改名為度小滿金融。

近年大陸銀行業不良貸款壓力日益增大，度小滿金融CEO朱光認為，金融科技必須回歸金融本質，先解決風險問題，然後再解決效率問題。

中國經營報報導，在烏鎮互聯網大會上，朱光表示，大陸的金融科技已經走在世界前列，作為大陸金融科技領域企業中的一員，度小滿金融要用人工智慧，協助金融機構成為參與國際競爭的力量。

他指出，度小滿金融基於百度人工智慧的優勢，為合作夥伴提供全產業鏈的風險管理能力，包括信用風險管理、操作性風險管理和總體風險預警；在金融科技領域，度小滿金融已經和超過600家金融機構達成合作，包括與農業銀行合作金融大腦，與招商銀行、光大銀行合作金融科技平台「磐石」。

在消費信貸方面，度小滿金融還與數十家銀行和金融機構合作，累計發放貸款超過人民幣5,000億元。

飛象網報導，朱光2014年到哈爾濱工業大學，參與百度校園招聘宣講會提到，網路公司必須不停布局，就是希望能得到更多海量的用戶，不惜為此做大量的投入，當然真正受惠者正是廣大的網友。

他坦言，百度有上百條產品線同時在進行，但不掙（賺）錢的是大多數，百度不斷為網友提供新的服務，投入更多精力去創新，就是為了保證下一個誕生的，就是最受網友歡迎的產品。

朱光指出，也許現在這些產品依舊不賺錢，但未來市場主流產品的雛形就會誕生在這兒，或者已經在不斷反覆運算創新中具備了打開未來市場的能力，這就是活在危機感中最大的財富。

朱光畢業於西安交通大學，加入百度前，曾當過老師，也曾是聯想集團大中華區公關及整合推廣高級總監。他認為，人生的任何一場經歷都將成為很寶貴的財富。他勉勵學子，起點低沒關係，只要認真負責到底，一定會有很大的收穫，機會來臨時，就會發現一切都準備好了，可以自信出發。

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