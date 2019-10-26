傳音竺兆江 非洲手機王

2019-10-26 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



竺兆江 分享 facebook

分享 facebook 有「非洲手機之王」稱號的傳音控股9月30日在科創板上市，傳音控股創辦人、董事長竺兆江13年前目睹大陸國內山寨機氾濫，競爭激烈，於是遠走非洲開發新市場，發展史堪稱傳奇。

傳音控股雖然在大陸名氣不及華為和小米，但手機出貨量已位列全球第四，公司自成立以來便主打非洲市場，已占據非洲手機市場的半壁江山，最近三年非洲業務收入在公司總收入占比分別為88.62％，76.86％，77.30％。

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1996年畢業於南昌航空大學機械電子工程系的竺兆江進入波導公司，當起賣傳呼機的小業務員。僅僅三年，竺兆江就晉升華北區首席代表，2003年已是波導銷售公司的常務副總經理。後來他主動提出開拓波導國際業務，也就是那段時間，竺兆江走遍90多個國家和地區，收集到最真實的市場數據，為日後海外創業打下基礎。

2006年，波導正如日中天，連續六年獲得大陸國產手機銷量冠軍，「手機中的戰鬥機」的廣告語更是響遍大江南北。此時，竺兆江卻已經覺察到公司開始走下坡，於是選擇退出波導，創立自己的手機品牌傳音。

當時大陸國內手機市場競爭激烈，山寨機氾濫，要做品牌難度較大，加上之前做國際業務的經驗，竺兆江首先將目標市場對準非洲。他認為，非洲市場底子雖薄，但發展潛力巨大。

傳音成立之初，依靠東南亞一帶的手機品牌做貼牌生意維持生存，傳音進軍非洲最早始於2007年。雖然傳音手機價格低廉，但是非洲消費者對於這個來自大陸的品牌並不了解，一開始傳音手機並不好賣。

經過研究，竺兆江想到一個方法，那就是生產帶有多個sim卡槽的手機。2007年11月，傳音推出第一款雙卡雙待手機。後來，傳音的雙卡雙待甚至四卡四待手機，深受消費者歡迎，成功地打開非洲市場。

打開非洲市場之後，接下來就是怎麼在這裡站穩腳跟的問題。竺兆江憑藉多年的銷售經驗，他覺得想要打響品牌，樹立良好的品牌形象，線下服務店是必備的。於是，傳音公司成立Itel、Tecno、Infinix三個手機品牌，分別對應低中高三個價位。同時設立線下銷售店，並且招聘非洲員工，請非洲明星代言，冠名非洲球隊，投入鉅資進行鋪天蓋地的廣告宣傳，這些拉近了傳音與非洲人的距離，逐步提升企業形象。

每當被問及為何傳音能夠成功，傳音員工的標準答案是「不過早走半步」。但市場大多認為，傳音的故事並不神奇，這是由創辦人的風格和能力決定的。