「拼多多」市值超越京東 成為大陸第四大互聯網公司

2019-10-25 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



拼多多市值已超越京東，成為大陸第四大互聯網公司，拼多多CEO黃崢還宣布，拼多多最新季度的真實支付GMV（網站成交金額）也已經超過京東。

第一財經報導，美國當地時間24日，拼多多股價暴漲，截至收盤，拼多多股價報39.96美元，上漲12.6%，市值增加至464億美元。與此同時，同樣在美上市的京東股價小幅下跌0.1%至30.72美元，市值萎縮至448億美元。

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這意味拼多多的市值已超過京東，成為大陸市值第四的互聯網企業，僅次於阿里巴巴（4,492億美元）、騰訊（3,891億美元）和美團（672億美元）。

拼多多近期股價持續上漲的原因，或許與其GMV相關。10日晚間，拼多多四周年慶的動員會上，公司創辦人兼CEO黃崢對內宣布，拼多多最新季度的真實支付GMV已經超過京東。在2018年拼多多上市前的員工大會上，黃崢曾表示未來三年要在GMV上超過京東，如今比預計提前兩年。

拼多多創立於2015年9月，起步於大陸三四線城市，成立僅有四年左右時間。在拼多多挑戰京東的時候，2018年9月在美國傳出劉強東性侵疑案，對京東造成打擊，也導致京東的股價持續下跌，這也為拼多多的市值超越京東提供機會。

截至今年6月30日止的前12個月，拼多多年度活躍買家數為4.832億，年增41%；拼多多年度GMV為人民幣7,091億元，年增171%。