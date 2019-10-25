阿里助威 世青峰會兩岸青年創新創業大賽溫州比拚
來自台灣交大光電、成大資工、台大電信等15家青年創業品牌，和5個來自大陸北大等創業青年，25日在大陸民營企業發源地溫州，舉辦的「阿里巴巴諸神之戰」兩岸青年創新創業大賽進行路演，爭取產融對接，實現創業夢想。
「阿里巴巴諸神之戰」自2015年大陸「大眾創新、萬眾創業」風潮發起，阿里巴巴集團陸續在全球一百多個國家發起雙創大賽，在台灣也設立賽區，並吸引三百多位台青到大陸交流。
針對兩岸青年創業專場的「阿里巴巴諸神之戰」兩岸青年創新創業大賽，去年首度舉辦，花落溫州，今年更升級為世界青年科學家峰會的兩岸專場。
今年首辦的世青峰會將在26日開幕，有超過100個國家、800多名青年代表、科學家代表及企業家代表參會。而兩岸青年創新創業大賽25日登場，有20支兩岸菁英隊伍參賽，其中來自台灣有15家。
溫州市副市長殷志軍在開幕式強調，攜手阿里的兩岸青年創新創業大賽將打造為溫州對台招才引資第一平台，成為溫州推進兩岸青年交流的品牌活動。
殷志軍指出， 兩岸關係和平發展離不開青年積極參與，青年將為兩岸關係注入新動力，目前雖然仍有很多台灣青年沒有到過大陸，但可以立足溫州，放眼大陸，實現創業創新。他表示，溫州將為兩岸青年創業提供便利條件，推進引領科技創新，實現創業夢想。
兩岸青年創新創業大賽進行10場路演，共20家爭取產融對接。其中，已在台灣3500個路口裝置智能號誌系統的萬物聯網科技總經理簡宏佳，發表全球第一套無線多模號誌系統，用高精圖資算法，解決影像識別會有「眼盲」問題，首創無人駕駛的即時智能號誌，實現無人車最高安全等級Level 5安全上路。
台大信息工程團隊組成的合不合科技，提出AI招聘機器人，用大數據客製化企業用人模型，進行測評精準獵才，可為企業降低40%用人成本。
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