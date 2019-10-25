世銀報告 大陸營商環境大幅提升15名到第31位

2019-10-25 13:31 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



世界銀行「全球營商環境報告」今年把大陸的營商環境大幅提升15名到第31位，大陸財政部與北京市、上海市有關負責人上午在北京國務院新聞辦說明大陸的營商環境，共有9個指標領域營商環境改革獲得世銀認定。

財政部副部長余蔚平表示，這9個指標領域分別是開辦企業、辦理建築許可、獲得電力、納稅、跨境貿易、執行合同、保護中小投資者、辦理破產、登記財產等。

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在10個分項評估指標中，有8項指標排名上升。包括，辦理建築許可排名大升88名至第33位；保護中小投資者排名提升36名至第28位；辦理破產排名提升10名至第51位；跨境貿易排名提升9名至第56位；納稅排名提升9名至第105位；獲得電力提升2名至第12位；執行合同排名提升1名至第5位；開辦企業排名提升1名至第27位。

但也有2項指標排名略有下滑。其中，登記財產排名下降1名至第28位；獲得信貸排名下降7名至第80位。

世銀的調查對中國採取的樣本城市為北京和上海（權重分別是45%與55%）。

出席記者會的上海市常務副市長陳寅就上海與國際先進營商環境水平還有多少距離時表示，上海在三年前訂定優化營商環境的目標。18年相關領域的短板弱項已有明顯改善，部分領域達到國際標準的先進水平。預計到2020年，各領域營商環境便利度會進入國際先進的行列，形成充滿活力、富有效率，更加開放的市場化、國際化。

接下來上海的工作是向營商環境排名先進的經濟體看齊，達到貿易投資最便利、行政效率最高、政府政務最規範、法治體系最完善的世界一流營商環境目標。

具體作法包括做好各項政策的宣傳與落實，如加強窗口人員培訓，深化工作機制和工作流程要求，以達各領域全覆蓋。