徐台峰會 推進兩岸產業融合

2019-10-25 02:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



「2019徐台兩岸金龍湖峰會」將在28日登場，聚焦半導體及精密製造產業。圖為去年峰會現場。 （本報系資料庫） 分享 facebook 「2019徐台兩岸金龍湖峰會」將於28日在徐州登場，聚焦半導體及積體電路、精密製造產業，台資大廠正崴、日月光及力晶等共150位台灣代表將出席，共同探討兩岸產業融合發展，推進發展淮海經濟區新高地。

由徐州市政府、江蘇省台辦、台灣電電公會、徐州經濟技術開發區管委會、徐州市台辦共同主辦的第二屆「2019徐台兩岸金龍湖峰會」將在徐州博頓溫德姆酒店舉行，主題為「兩岸一芯 智贏未來」。同時，舉辦半導體及積體電路產業論壇、精密製造產業論壇。

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台灣商業總會、台灣三三企業交流會、光電科技工業協進會等支持下，兩岸半導體、智能製造等領域的知名企業如正崴、廣運、中達電通、日月光、力晶等代表出席。

台灣電電公會表示，今年活動有三大特殊亮點：第二屆徐台兩岸峰會，打響淮海經濟區金龍湖峰會品牌；來自台灣半導體、高端製造等共150位台灣專家代表與會；來自徐州、蘇州、昆山、東莞、武漢等各地台協會及相關企業參與。

據了解，徐州作為淮海經濟區的核心城市，正在擴大完善投資環境，朝高品質發展前進，台灣是徐州經開區擴大對外開放、加強經貿合作的重要地區。去年以來，雙方合作不斷深化，台灣正崴集團高端手機供應鏈項目、聯立LCD驅動晶片封裝項目、精研精工數控加工項目等一批旗艦型企業進駐。

為加速徐台經貿合作，台灣電電公會徐州聯絡處在2018年1月10日揭牌。電電公會徐州聯絡處成立後，成為淮海經濟區唯一一家聯絡處，標誌著徐台經貿合作進入新階段、躍上新高度。

徐州市委書記周鐵根此前表示，大陸國務院於2017年6月國務院正式批覆《徐州市城市總體規劃》，從中央層面正式確立徐州市為淮海經濟區中心城市地位。中共中央總書記習近平在十九大後首度離京調研也來到徐州考察，顯示大陸中央對徐州發展高度重視。

周鐵根指出，自從2011年徐州開通徐台航線後，與台灣的交流交往就持續深化、經貿合作不斷拓展，加強徐台合作始終是徐州全市工作的重要內容，徐州市委、市政府秉持著「兩岸一家親」理念，按照「同等待遇、優先服務」原則，真心實意支持台資企業在徐州的發展，並依法保護廣大台商各項權益。

徐州市目前提出「工業立市、產業強市」的發展戰略，將加快現代農業、現代服務業、新興製造業、高新技術產業、戰略性新興產業和「四新經濟」（新技術、新產業、新模式、新業態的）的發展步伐。