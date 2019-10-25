新高端製造基地 強攻五領域
2019-10-25 02:13
經濟日報 記者蔡敏姿
／綜合報導
徐州昔為華夏九州之一，今為淮海經濟區中心城市、「一帶一路」重要城市；而徐州經濟技術開發區近年晉身為大陸國家新型工業化高端裝備製造產業示範基地，重點布局高端裝備與智能製造、ICT等五大產業。
徐州經濟技術開發區表示，該區是全市經濟建設的主戰場，建於1992年7月，2010年3月晉升為大陸國家級開發區，總面積293.6平方公里，現有企業4,680家、世界500強企業22家、規模以上工業企業168家、高新技術企業128家。
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徐州經濟技術開發區指出，將強化布局五大產業。一、高端裝備與智能製造產業，集聚世界工程機械行業龍頭卡特彼勒、大陸工程機械行業龍頭徐工集團等具國際影響力的跨國公司，助「中國工程機械之都」加速向「世界裝備製造之城」邁進。
二、新能源新材料產業，積極進軍太陽能、氫能燃料電池、新能源汽車等新興領域，集聚以協鑫為龍頭的一批新能源行業領軍企業，協鑫鋰電池正極材料、中建材銅銦鎵硒薄膜電池、華清氫能燃料電池、華恆新能源單晶PERC等一批重大項目落地生根，加快向全球綠色能源引領者華麗轉身。
三、積體電路及ICT產業，全面聚焦材料鏈、設備鏈、技術鏈、應用鏈和第三代半導體，擁有全球第三大的半導體晶矽材料生產企業鑫華半導體、全球領先的光刻設備製造企業博康集團、中國碳化矽行業領軍企業天科合達，鑫晶半導體大矽片、深圳芯思傑5G 高端光晶片、華進半導體晶圓級扇出型封裝、台灣正崴高端手機供應鏈等重大項目集聚，躍淮海經濟區積體電路及ICT產業新高地。
四、生物技術和新醫藥產業，擁有大陸中樞神經藥物領先企業—恩華藥業、全國重組人胰島素科技領軍企業—萬邦生化，復星醫藥產業園、聖極基因數字PCR等項目落地建設，加速搶占生醫產業未來競爭高點。
五、現代服務業，依託金龍湖核心區，引進培育盒子科技、上海維音、華道數據、迪卡儂、宜家家居等品牌企業，加快構建立足徐州、服務淮海經濟區、融入世界的現代服務業體系。
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