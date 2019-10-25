C919大型客機第五架 完成試飛
2019-10-25 02:22聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）24日發布消息說，C919大型客機第五架試飛飛機105架機當天完成首次試驗飛行任務。
中新社報導，C919大型客機第五架試飛飛機105架機當天10時從上海浦東國際機場起飛，經過1小時37分鐘的空中飛行，在完成多個試驗點、對飛機各系統進行了初始操縱檢查後返航並平穩降落，順利完成其首次試驗飛行任務。
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C919大型客機105架機主要承擔高溫、高寒等特殊氣象條件，以及環控、電源、全機排液等相關科目的試飛任務。
截至目前，中國商飛共有5架C919飛機投入試飛工作，101、102、103、104架機已在西安閻良、山東東營、江西南昌等地開展試驗試飛。此外，靜力試驗和其他地面驗證試驗也在穩步推進。
據瞭解，24日執行C919大型客機105架機首飛任務的機組，包括試飛員蔡俊、聶飛、鄒禮學和試飛工程師米毅、王嘉一。
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