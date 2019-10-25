大陸創新指數 首破200 增長8.6%

2019-10-25 02:22 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家統計局24日發布數據顯示，2018年中國大陸創新指數首次突破200，達到212.0（2005年為100），比上年增長8.6%，較2005年實現翻番。

分領域看，創新環境指數、創新投入指數、創新產出指數和創新成效指數分別達到225.8、194.1、264.1和164.1，分別比上年增長10.9%、6.0%、11.7%和4.0%。

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中新社報導，大陸國家統計局社科文司首席統計師鄧永旭解讀說，在四個創新分領域的21個指標中，有20個指標指數比上年有所提高，其中5個指標指數實現兩位數增長。中國創新指數走勢表明，2018年深入實施創新驅動發展戰略，科技創新能力和效率提高，對推動高質量發展發揮積極作用。

首先是創新環境持續優化。近年來，中國大陸對研發費用加計扣除實施提高扣減比例和擴大企業範圍的新政策，取得明顯成效。2018年，受惠的規模以上工業企業為3.5萬家，比上年增長43.9%；其中中小型企業為3.2萬家，比上年增長47.6%。

其次是創新投入力度加大。2018年，中國研究與試驗發展經費投入達19677.9億元（人民幣，下同），比上年增長11.8%，投入總量位居世界第二位；投入強度（研究與試驗發展經費投入與GDP之比）為2.19%，比上年提高0.04個百分點，超過2017年歐盟15國2.13%的平均水平。

其三是創新產出較快提升。鄧永旭透露，2018年，專利申請授權數為233.5萬件，比上年增長35.7%；其中發明專利授權數達34.6萬件，比上年增長5.8%。

其四是創新成效繼續增強。2018年，大中型工業企業實現新產品銷售收入15.9萬億元，占規模以上工業企業新產品銷售收入的80.7%。大中型工業企業新產品銷售收入與主營業務收入之比為23.6%，比上年提高1.5個百分點，占比創2005年以來的新高。