大陸穩外貿再出手 轉型升級

2019-10-25 02:22 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



時隔三個多月，中國大陸穩外貿再度出手，推出外貿轉型升級發展措施。中國國際經濟交流中心副理事長魏建國受訪時說，中國大陸持續增加進口，將帶動相關國家倉儲、運輸、加工等整條產業鏈的發展進步，相當於點著這些國家經濟增長引擎，反過來也有助於中國外貿和經濟實現更大發展。

中新社報導，大陸總理李克強23日主持召開國務院常務會議，部署進一步做好穩外貿工作。作為拉動經濟增長的「三駕馬車」之一，外貿能否持續健康發展，直接關係到就業和民生，關係到整體經濟運行，也關係到外界對中國大陸經濟的評價和信心。在外貿發展遇到多重困境之際，加大穩外貿力度恰逢其時。

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日前，大陸國務院「關於加快外貿轉型升級推進貿易高質量發展工作情況的報告」指出，中國大陸低要素成本的傳統競爭優勢不斷削弱，綜合要素成本快速上升，產業創新能力相對薄弱；相當部分出口產品技術含量較低，處於價值鏈中低端的狀況尚未根本改變，產業大而不強；在謀劃運籌經貿規則體系等方面的能力有待進一步加強。

除了穩外貿外，還要提高質量發展。會議明確，要實行差異化政策，支持中西部和東北地區承接加工貿易轉移。據官方數據，前三季度一般貿易進出口已占中國大陸外貿總值的59.5%，比去年同期提升1.1個百分點，加工貿易占比正逐漸下降。

「但要使中國外貿獲得更大發展，一般貿易和加工貿易都不可偏廢。」中國國際經濟交流中心副理事長魏建國說。當前，大陸中西部和東北地區承接東部加工貿易轉移的歷史進程還遠未完成。分析人士認為，今後官方料將因地制宜推出更多政策，提高中西部和東北地區的產業配套能力，使其能够承接加工貿易轉移，另一方面為東部地區向中西部和東北地區轉移加工貿易提供更多便利條件。

會議還提出加大適應國內需求的農產品、日用消費品和設備、零部件等進口，培育一批進口貿易促進創新示範區。

值得注意的是，官方日前已經提出要推動與世界重要經濟體商建自由貿易區進程。這或許意味著，今後在中日韓自貿協定、中歐投資協定談判進程中，中國大陸將採取更加積極的姿態。