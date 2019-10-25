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自創主題玩偶 引領大陸消費新風

2019-10-25 02:22聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

四隻流浪貓被好心人收養後，吸收了小豬、鴨子、兔子、樹懶等身邊夥伴的優點，變得呆萌可愛，富有個性和創造力。全家便利中國大陸店近期以大陸活躍的年輕人群體與網絡文化為靈感，創造出來的全新玩偶形象，受年輕消費者歡迎。

新華社報導，這四隻具有中國知識產權特色的貓咪，不僅擁有自己的名字、主題店，還催生了從藍牙鍵盤、筆記本到充電器保護套、行李牌、卡通膠帶等一系列周邊產品，受到年輕消費者歡迎。

「四隻貓咪今後將作為全家中國的吉祥物，開創新的消費場景，與中國消費者展開深度互動，進而形成獨具特色的品牌文化。」中國大陸全家首席市場營銷官李儀芬近日在上海表示。

目前全家中國便利店的顧客群體中，「90後」、「00後」已占據四成。在他們眼中，購買一件商品不僅看中其使用價值和性價比，而且注重其中的文化內涵和情感寄託。

同時，中國大陸零售行業「線上」與「線下」的互動融合越來越深入，年輕人既是創新網絡消費的主力，也是網絡文化的積極營造者。

「自創主題玩偶就是和年輕消費者互動的一種媒介，是與年輕人對話的重要工具。」李儀芬說。

全家中國便利店控股有限公司執行長特別助理童偉國認為，便利店的增長與繁榮，與一個地方的人均生產總值密切相關，當時間與新鮮食品對人們越來越重要時，便利店就有了生存發展的土壤。

繼上海等一線城市之後，大陸許多二三線城市的消費都開始與便利店「合拍」，年輕一代消費群體正成為其中主角。

日前閉幕的2019上海購物節，舉辦一場「購物達人」比賽。這場展示當今年輕一代消費新潮的比賽，持續近3個月時間，吸引各行各業的「潮爸」、「辣媽」、「旅遊達人」、「時尚玩家」數百人參賽。

在他們講述的「上海購物」最新故事中，不僅有老字號、老品牌以及工匠精神的展示，還有特色小店、新地標的發掘，更有許多涉及文化創意、跨界等新的商業業態和類型，反映年輕一代消費群體獨特的需求、審美和發現力。

上海貓咪
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