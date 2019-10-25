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陸城市群競爭力 大灣區居首

2019-10-25 02:20聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

港珠澳大橋昨通車一周年。圖為通車首日香港旅客抵達港珠澳大橋珠海公路口岸後眺望大橋...
港珠澳大橋昨通車一周年。圖為通車首日香港旅客抵達港珠澳大橋珠海公路口岸後眺望大橋。 中新社
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美國米爾肯研究所23日在北京最新發布的報告顯示，包括深圳和東莞在內的粵港澳大灣區城市群最具競爭力。這份名為「2019年度中國最佳表現城市」的報告稱，作為中國大陸創新經濟的發源地，深圳已完成從低成本製造業基地到高科技產業重鎮的轉型。

報告稱，深圳是新一代電信產品的發源地，也是中國的科技企業家中心。米爾肯研究所研究總經理、報告聯合撰寫人黃華躍表示，「以深圳和東莞為例， 中國最佳表現城市的數據充分說明，科技創新才是當下以及未來中國城市的轉型重點。」

據香港文匯網，廣州東莞連續兩年在小城市組別中排名第一，報告指出儘管在過去幾年裡，這個城市在經濟上遭受到一定的打擊，但其經濟基礎的重組已取得成效。2018年和2019年的排名顯示這個城市的經濟韌性，東莞已經蜕變成領先的機器人 生產和人工智能開發中心。與此同時，廣東省的另一個城市珠海也登上了榜單，排名第三。珠海的休閒、退休和商業服務行業定義了這個不斷發展的城市。

其他城市方面，甘肅省蘭州市在此次「2019年度中國最佳表現城市」的排名中名列第四。隨著「一帶一路」戰略在中亞地區的不斷深入，蘭州的基礎設施建設正逐步帶動著區域經濟的大步發展。位於中部地區的河南省鄭州市名列第五，相比去年下降了一位。

被稱為「iPhone之城」的鄭州，不僅是品牌國際市場的生產中心，也是日益富裕的中國大陸消費者的iPhone供應商。除此以外，吉林長春、河北武漢和福建廈門亦躋身一、二線城市榜單前十名。

「科技創新以及國內消費影響了一些三線城市的經濟增長狀況，尤其是中部和中西部地區的農業生產和食品加工中心，」黃華躍說，「這些城市正在積極建設製造業的供應鏈，提高創新能力。這是一個重要趨勢，儘管不斷升級的貿易戰和全球貿易的高度不確定性影響了中國的區域增長，但目前對整體經濟表現的影響程度還不明顯。」

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