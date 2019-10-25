陸房市博弈加劇 年底恐降價

2019-10-25 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



從發布「引人」政策鬆動限購，到公積金政策調整，近期中國大陸不少城市購房政策出現微調。業內人士預計，目前大陸多地新房市場仍在僵持階段，如果調控沒明顯鬆動，到今年年底或者明年年初，更大規模的降價促銷可能會真正出現，帶動房價的實質性走降。

中新社報導，房地產調控政策最為嚴厲的地區之一海南三亞市日前傳出購房政策定向放寬的消息，大幅降低購房門檻。除三亞外，天津和南京六合區近日也推出人才政策，部分放寬購房政策。

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雖然政策推出的目的都是為了引進人才，各地也未直接放鬆住房限購，但這些政策實際上降低當地的購房門檻，預計對樓市將有所提振。

據克而瑞研究中心統計，自9月以來，包括河南新鄉、漯河，山西晉城，湖北宜昌等大陸近30個城市已宣布取消人才落戶限制，上海臨港自貿新片區也降低人才購房限購門檻。

另據中原地產研究中心統計，2019年以來，中國大陸已有超過150個城市發布各種人才政策，與2018年同期相比上漲逾40%。這些政策大多與戶籍制度相關，不同程度地降低當地購房門檻。

克而瑞研究中心副總經理楊科偉指出，如上海、天津落戶門檻降低以及放寬限購條件是針對一定群體採取的定向放寬，其核心目的主要是為了吸引人才增強臨港片區競爭力以及更好承接北京非首都功能疏解項目。當然隨著相關群體的購房需求被激活，對促進區域房地產成交也有所推動。

不過，一些城市人才政策也有「托樓市」意味。楊科偉認為，諸如石家莊、南京六合以及包括河南新鄉、漯河，山西晉城，湖北宜昌等大部分二三線城市推行零門檻落戶或者將購房門檻放得很低，「托樓市」意味較強。

除人才政策外，成都、武漢、揚州、衢州等城市放鬆公積金政策的貸款期限或者貸款額度，小幅為樓市減壓。

值得注意的是，包括環京區域的燕郊等多地近期出現限購放鬆的傳言。傳言四起、微調增多一般被視為博弈加劇的信號。地方政府試探調控鬆動的邊界，開發商觀望政策動向，購房者也在觀望入市時機。