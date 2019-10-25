東莞台協換屆 盼助台商轉型
2019-10-25 02:20
聯合報 記者林宸誼
／綜合報導
素有大陸台商第一大會的東莞台協換屆活動昨天在東莞舉行，由榮興工業集團董事長吳勝豐擔任新一屆東莞台協會長，吳勝豐表示，任內希望能繼續培養台商二代接班，協助東莞台商繼續轉型升級。
以往大陸各地會長交接，海基會董事長會盡量出席，如果不克前往，會以賀電方式代替祝賀，不過自從蔡政府上任以來，海基會就未派人參加任何一場台協會長交接，也未發賀電給台協，連昨天東莞台協會長交接也沒有代表出席。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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東莞台協第十二屆會長就職典禮暨二十六周年慶典，昨天在厚街富盈酒店二樓會議中心舉行，包括國民黨副主席郝龍斌、前大陸海協會會長陳雲林、國台辦經濟局副局袁野長、全國台企聯會長李政宏、廣東省台辦主任黃耿城、東莞市委書記梁維東，以及大陸各地重要台協會長皆出席。
東莞台協擁有3000多名會員，不僅人多勢眾、會員數是全大陸第一，也是大陸第一大會。東莞台協新任會長的改選過程不僅受會員關注，也受到廣東省台辦、東莞市台辦及相關官員注意。
吳勝豐曾擔任過東莞台協執行常務副會長、財務長，所職掌的榮興工業，是全球消音器製造龍頭廠，2014年成立商旅部門搶攻台南市觀光旅業，分別成立榮美精品商旅、青森精品商旅及京華精品商旅。
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