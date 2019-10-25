北京科博會 19國參展秀新創

2019-10-25 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二十二屆中國北京國際科技產業博覽會24日在北京開幕，參展企業1200餘家。圖為參觀者在觀看360度裸眼3D全息投影儀。 新華社 分享 facebook 第二十二屆中國北京國際科技產業博覽會24日在北京開幕，集中展示中國大陸原始創新和自主創新成果等，吸引2個國際組織以及美、英、澳、德、加等19個國家和地區的20多個代表團參會。

中新社報導，為期四天的科博會以「推動科技創新中心建設引領產業高質量發展」為主題，設立3.8萬平方公尺的展覽會，同期將舉辦推介交易、論壇等活動30餘場，1200多家企業參展。

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在24日舉行的主題報告會暨中國科技創新論壇上，中共科技部黨組成員陸明表示，「中國科技創新要面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求。把北京建設成為具有全球影響力的科技創新中心，是中國科技創新戰略佈局的重要一環」。

他說，近年來，北京的科技創新中心建設取得顯著進展。在英國「自然」雜誌全球科研城市排名中，北京連續兩年在全球500個城市中位居第一；在世界知識產權組織發布的全球創新指數報告中，北京進入全球五大創新集群行列，位列第四名。本屆科博會的舉辦，將有力推進北京的技術、人才、資本融入全球化的開放發展進程。

北京市副市長殷勇指出，科技創新是北京實現高質量發展的第一動力。北京市將以全球視野謀劃和推動創新，形成更加開放、包容、有活力的創新生態和創新文化，努力把北京建設成具有全球影響力的科技創新中心。

會上，聯合國科學和技術促進發展委員會副主席彼特．梅傑談到「日新月異的科技對可持續發展的影響」時指出，科技的發展在可持續發展目標實現當中發揮重要作用，比如改善糧食安全、改善教育資源提供、支持普惠發展等。如何讓快速發展的科技服務於經濟社會的發展，需要促進區域、國際等多方合作，共同讓數字經濟減少貧富差距，也就是說不能落下任何一個人。

科博會是中國大陸首個以科技為主題的綜合性博覽會。據不完全統計，前21屆科博會先後有100多個國家和地區1108個境外代表團參加，參展中外機構和企業36504家，觀眾累計560餘萬人次；簽署合同、協議、意向5529個，總金額超10118億元人民幣。