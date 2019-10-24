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特斯拉上海工廠已試生產整車 幾個月後全產能

2019-10-24 20:38聯合報 記者林宸誼╱即時報導

特斯拉24日發布第3季財報，宣布特斯拉上海工廠已經提前進入了試生產階段，並正式公布上海工廠內部的照片，特斯拉在致股東函中寫到：「在上海超級工廠，已經試生產了整車，從車身到噴漆再到總裝。我們已經實現了與製造許可證相關的初步里程碑，並正在努力確認最終的許可證並滿足政府的其他要求，之後開始上海超級工廠的大規模量產和交付。」

澎湃新聞報導，特斯拉表示，目前大陸是中型豪華轎車的最大市場，由於Model 3的價格與中型燃油轎車相當，特斯拉相信大陸可能會成為Model 3的最大市場。

在財報會後的電話會議中，特斯拉CEO馬斯克也表示，上海工廠正在生產Model 3，「我們也在大力提高產量，我們預期會在幾個月後達到全產能生產。」

當被問到上海工廠新建的廠房用途時，馬斯克指出，第二棟建築物是為了用於電池和模組的生產，另外特斯拉還會加建大量的結構，來為上海的Model Y的生產來做準備。

特斯拉指出，公司提高了新生產線的執行速度和資本效率，上海超級工廠的建成時間為10個月，目前已做好投入生產的準備，而按單位產能的資本支出計算，建造成本比美國的Model 3生產線降低了約65%，持續的銷量增長和成本控制是實現可持續的、行業領先盈利能力的重要組合。

財報顯示，特斯拉第三季營收為63.03億美元，年減8%；調整後淨利潤為1.43億美元，好於市場預期的2.57億美元虧損；調整後每股收益為1.91美元，年減37%。

特斯拉上海超級工廠塗裝生產線。圖／澎湃新聞
特斯拉上海超級工廠塗裝生產線。圖／澎湃新聞
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特斯拉上海超級工廠外觀。圖／澎湃新聞
特斯拉上海超級工廠外觀。圖／澎湃新聞
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特斯拉上海超級工廠生產線。圖／澎湃新聞
特斯拉上海超級工廠生產線。圖／澎湃新聞
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特斯拉上海超級工廠總裝生產線。圖／澎湃新聞
特斯拉上海超級工廠總裝生產線。圖／澎湃新聞
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特斯拉上海馬斯克
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