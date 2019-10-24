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世銀營商報告陸為31名 陸：對陸經濟前景投出信任票

2019-10-24 17:30聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

世界銀行釋出新的「2020年營商環境報告」，報告指出，中國大陸的總體排名較去年上升了15位，排為第31名，這也是世銀銀商環境報告發布以來中國大陸最好的排名。大陸外交部發言人華春瑩表示，這是對大陸改革開放與經濟前景投出的信任票。

該報告在提及大陸時表示，「由於大力推進改革議程，中國連續第二年躋身全球營商環境改善最大的經濟體排名前十」。華春瑩在今日大陸外交部例行記者會上，作如上表示。

華春瑩指出，報告的結果也說明了，大陸深化改革、擴大開放、不斷優化營商環境的態度是認真的，成效與進步亦是顯著，也得到國際社會的認可。在當前世界經濟同步放緩、不確定性增加的背景下，這對提振市場信心具有積極意義。

華春瑩說，大陸是建設開放型世界經濟的積極宣導者和推動者，堅持打開大門搞建設。優化營商環境永遠在路上，陸方將繼續採取和落實一系列促進更高水準對外開放的新舉措，包含明年1月1日起實施《優化營商環境條例》，進一步完善市場化、法治化、國際化的營商環境。歡迎更多外國企業來陸投資興業，共用大陸機遇。

大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自環球網
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自環球網
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