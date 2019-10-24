華為首款5G工業模組開賣 一片售價只要4,386元

2019-10-24 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



華為發布首款面向工業領域的商用5G工業模組「MH5000」，單片價格為人民幣999元（新台幣4,386元），這也代表華為全場景戰略已經從家庭擴展到工業、汽車、醫療、能源、本土工業等多個領域。

澎湃新聞報導，華為5G工作模組搭載華為巴龍5000的5G通信晶片，下行速率可達2Gbps，上行速率可達230Mbps，支援NSA/SA雙模5G模組，可以匹配大陸的5G網路，華為提供三級服務支持，全套SDK工具和開發者社區。

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華為消費者BG IOT產品線總裁支浩，23日在深圳總部舉行的5G終端及全場景新品發布會上表示，5G工業模組「一片也賣」，之所以在消費者業務發佈會上發布5G工業模組，是因為華為對它很重視，懂行的人都知道這個價格很便宜。

一位參會的華為合作夥伴人士表示，人民幣999元的售價，確實比他預想要低很多，原本以為是人民幣2999元。

目前市面上提供的5G工業模組價格都在人民幣2,000到人民幣3,000元，且有晶片開發入門費。

有行業人士分析，以未來5G工業模組的價格走勢來判斷，3年後5G工業模組的價格將低於人民幣1,000元，華為這次是價格一步到位。

5G時代，大量的應用來自於工業領域，工業設備裝上5G模組，可以讓設備上傳或下載數據信號實現5G速度。

華為發布，有50多家首批合作夥伴已經用上這個模組。

值得一提的是，日前華為旗下晶片公司海思，已經向物聯網行業宣布推出首款4G通信晶片「華為海思LTE Cat4平台Balong 711」。