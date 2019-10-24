港珠澳大橋通車周年 車流量不如預期開支難以打平

2019-10-24 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



港珠澳大橋今日通車一周年，啟用一開始，大橋曾有大量大陸旅客出入，一度塞爆東涌，但是過後口岸開始回復平靜，車流量更僅及初時預計最低車流的一半，而相關收費未必足夠繳付每年的營運開支。

據香港01報導，港珠澳大橋在去年通車，根據運輸署、運輸及房屋局、大橋管理局數據，截至今年10月7日，大橋總車流量達約144萬，即平均每日4,115車流。

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報導指，翻查2008年有關港珠澳大橋的可行性研究報告，當中指大橋通車初期，車流量估計為每日9,200至14,000，即每小時383次至583次。換言之，即現時大橋的車流量，連當年的最低估算亦未及，而且更只有一半。

2017年廣東省發改委發布的文件表示，大橋一年的總營運成本，高達約22億元(人民幣，下同)，當中包括日常維護費2.15億元、員工薪酬3718萬元，財務費用9.3億元等。

不過大橋車流不似預期，影響收益，如根據大橋的收費表，再對應車種收費，截至10月7日，其收益就只有約2.8億元，未能支付一年的總營運成本。