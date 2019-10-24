全球前500大新能源企業 陸企居首
2019-10-24 04:18聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
「第九屆全球新能源企業500強峰會」22日在山西太原舉行，大會揭曉2019年全球新能源企業500強榜單，大陸企業占據頭名。
中新社報導，榜單數據顯示，500強企業分布在全球37個國家和地區。和去年相比，大陸入圍企業減少8家，總數為209家，仍居第1位。中國協鑫集團位居2019全球新能源企業500強第1位。
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中國能源經濟研究院執行院長魏秋利介紹，和往年情況類似，上榜亞洲企業總數大幅超越歐洲企業。今年，亞洲共有297家企業上榜，占比為59.4%。歐洲有100家企業上榜。數據顯示，此次上榜大陸新能源企業營收總額為13726億元人民幣，和2018年數據相比，減少了111億元人民幣。
今年大陸企業入選數和營收增長都處於下滑態勢，這可能和大陸調整光伏補貼政策有關。魏秋利表示，上榜大陸企業數量下降，但是入選企業質量提升。在榜單前10名中，今年增加1家大陸企業。
值得注意的是，今年有3家氫能企業首登榜單，分別是美國戈爾公司、布魯姆能源公司和韓國斗山集團。此次峰會由山西省能源局和中國能源報共同主辦。
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