中關村老廠房 孵出AI園區
2019-10-24 04:08聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
作為中關村（京西）人工智能科技園建成之前的先導園—中關村（京西）人工智能科技園．智能文創園23日正式啟用， 一批人工智能領軍企業入駐。
中新社報導，中關村門頭溝園堅持高精尖產業發展，先行啟動中關村人工智能科技園先導園—智能文創園的建設，經過升級改造，昔日的老舊廠房變身為智能文創園。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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該園建築面積11300平方公尺，已被改造成為具有孵化、加速、研發、辦公、展示、產業服務等綜合功能的科技園區，提供產業技術、產業投資、科技金融、市場對接、專家導師、人才等服務，形成「龍頭企業帶動、中小企業加速培育、創業企業孵化成長」的產業生態體系。
園區正式啟用當天，他山科技、微鏈科技、精誠工坊、名創開元、六易智能和小村琯科技成為首批入園企業。其中，他山科技是中國大陸首家致力於人工智能觸摸傳感器芯片產業化的高科技公司，依託與英國曼徹斯特大學合作建立的全大陸第一家電容實驗室，正在開發通用AI觸覺傳感系列芯片，旨在打通服務類機器人商業應用的瓶頸。而微鏈科技則是一家機器人視覺公司，專注於機器認知技術的研發。
園區還與中國移動北京公司簽署了共建5G示範園合作協議並進行了5G應用演示，與原力AI學院、硬創大道加速器和中關村發展集團投資及科技金融系子公司等9家產業服務平台簽署合作協議，共同助力園區企業發展。
未來，園區將成為京西承載人工智能和文化創意產業融合發展的重要產業平台，為京西工業產業轉型升級和人工智能特色產業發展、傳統製造業工人轉型科技服務探索新嘗試。
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