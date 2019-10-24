親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

防金融風險 陸嚴打經濟犯罪

2019-10-24 04:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸最高人民法院院長周強23日向全國人大常委會報告2014年以來加強刑事審判工作情況時表示，人民法院將全力防範化解金融風險，嚴厲打擊非法集資、網絡傳銷、內幕交易、操縱市場等經濟犯罪。

報告透露，人民法院依法懲治金融領域犯罪，2014年以來依法審結破壞金融管理秩序、金融詐騙犯罪案件高達10.9萬件，其中內幕交易等證券期貨犯罪案件210件，洗錢、假幣犯罪案件2,657件，依法審理徐翔、伊世頓等重大證券期貨犯罪案件，切實維護金融市場秩序和金融安全。

周強表示，人民法院也加大知識產權司法保護力度，依法懲治侵犯知識產權犯罪，2014年以來審結相關案件2.4萬件。

依法懲治侵犯商業秘密、損害商業信譽、發布虛假廣告等嚴重擾亂競爭秩序的犯罪行為。

與此同時，依法嚴懲逃稅騙稅等涉稅犯罪，審結相關案件2.7萬件。周強稱，人民法院將加強產權司法保護，堅決防止將經濟糾紛當作犯罪處理，堅決防止將民事責任變為刑事責任，讓企業家專心創業、放心投資、安心經營。

周強指出，人民法院將堅決維護人民群眾生命財產安全，嚴懲侵害留守婦女兒童、危害校園安全、妨害公共交通安全、電信網絡詐騙、侵犯公民個人信息等犯罪。

此外還將認真研究解決打擊「套路貸」犯罪中出現的問題，推進刑事和民事司法政策有機銜接。加強產權刑事司法保護，依法懲治各類侵犯產權犯罪，堅決糾正涉產權冤錯案件，切實保護企業和企業家合法權益。

詐騙人大常委會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

李克強穩外貿 下四道指令

2019-10-23 23:50

成都三度榮登中國表現最佳城市 擠下深圳與北京

2019-10-23 22:57

台灣軟實力 出征長三角文博會

2019-10-24 04:19

全球前500大新能源企業 陸企居首

2019-10-24 04:18

國際入境旅遊營銷會 前進海口

2019-10-24 04:08

陸西部與東盟貿易 前3季大增

2019-10-24 04:08

陸跨境電商 進出口額增52.3%

2019-10-24 04:08

中關村老廠房 孵出AI園區

2019-10-24 04:08

經濟拚轉型 新就業形態興起

2019-10-24 04:07

陸衝刺旅遊 擴大過境免簽口岸

2019-10-23 23:50

張簡珍接任上海市台協會長

2019-10-23 21:18

台灣電商首例！淘寶台灣喊：1元清空百萬購物車

2019-10-23 20:54

中國營商環境持續改善 美國強生宣佈加碼投資

2019-10-23 20:52

談及大陸經貿 陸國務院報告指出三點需改善

2019-10-23 14:16

陸首購房貸 不低於相應期限LPR

2019-10-23 04:00

廣東自貿區 優企投資便利化試點

2019-10-23 04:00

德陽東汽 助印尼緩解缺電

2019-10-23 04:00

粵港澳10措施 助橫琴新區找人才

2019-10-23 03:59

新興產業較傳產業 未來更看好

2019-10-23 03:59

義博會「亮標」 展會產品提檔升級

2019-10-23 03:59

江蘇外資總部 年年增長不斷擴大

2019-10-23 03:51

大陸證監會喊中長期資金入市

2019-10-22 23:24

陸工業增加值 成長趨緩

2019-10-22 23:24

人行逆回購 放錢1兆元

2019-10-22 23:24

華為徐直軍重申不造車 未來將打造智慧電動平台

2019-10-22 19:31

中國1億人列全球最富裕10% 年增15.8萬名百萬富翁

2019-10-22 17:34

前3季大陸債券 外資增持1.7兆元

2019-10-22 17:18

首例！華為今在陸發債132億元 期限3年

2019-10-22 16:27

大陸上市公司藍皮書 估下半年經濟增速6.1%

2019-10-22 15:57

大陸規模以上電池製造企業 前8月利潤額增45.1%

2019-10-22 13:06

人行今淨投放1.09兆元 規模近5個月最大

2019-10-22 13:05

陸劇中地圖「台灣不屬於中國」挨罰 登熱搜NO.1

2019-10-22 12:12

大陸手機APP多達449萬個 全球第一

2019-10-22 12:00

新折疊手機Mate X將亮相 華為概念股大漲

2019-10-22 11:36

「你媽就是你媽」不用再證明 大陸將取消42項證明

2019-10-22 11:36

工信部：大陸開通5G基站逾8萬個

2019-10-22 11:35

中共外交部：網路安全與「治理模式」毫無關係

2019-10-22 11:34

陸第三季工業經濟增長5% 第四季將優於第三季

2019-10-22 11:09

前3季GDP總額 廣東省奪冠 狂甩北京上海

2019-10-22 10:27
看更多

熱門文章

壽終正寢 香港保安局長宣布撤回「逃犯條例」修訂

2019-10-23 15:15

金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

2019-10-23 07:00

亡妻身穿婚紗躺棺內 丈夫痛哭「婚禮喪禮同天辦」

2019-10-23 11:34

孫亞夫：兩岸關係正在經歷一場較量

2019-10-23 11:46

參加日皇登基 林鄭滑手機挨轟失禮

2019-10-23 13:40

北京擬撤換林鄭月娥？港資深大律師稱 違反基本法

2019-10-23 13:36

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

台灣電商首例！淘寶台灣喊：1元清空百萬購物車

2019-10-23 20:54

談及大陸經貿 陸國務院報告指出三點需改善

2019-10-23 14:16

用錢包抗爭 香港示威者光顧黃店抵制藍店

2019-10-23 16:47

香港示威旺角小米遭破壞 運輸工趁機偷手機被判三個月

2019-10-23 14:09

張簡珍接任上海市台協會長

2019-10-23 21:18

金融時報：陸擬撤換林鄭 新特首考慮陳德霖和唐英年

2019-10-23 13:50

甘肅醫院喋血 女醫生遭昔日病患刺死

2019-10-23 16:20

成都三度榮登中國表現最佳城市 擠下深圳與北京

2019-10-23 22:57

中國營商環境持續改善 美國強生宣佈加碼投資

2019-10-23 20:52

「你媽就是你媽」 中國簡政便民再取消42項奇葩證明

2019-10-23 13:38

合照要4000元？ 前央視主持趙忠祥：抓一例賠百倍

2019-10-23 16:17

環球時報：中央政府將繼續支持林鄭月娥

2019-10-23 16:22

守靈7天…大連小伙為亡妻圓夢 葬禮前先辦婚禮

2019-10-23 13:39

來杯驢皮拿鐵… 東阿阿膠跨界賣咖啡

2019-10-23 13:36

美拒發簽證 陸缺席宇航聯大會

2019-10-24 00:12

NBA風波 俠客歐尼爾：火箭隊總經理所言有理

2019-10-23 10:25

民企苦 劉鶴：政府還錢是重要政治任務

2019-10-23 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top