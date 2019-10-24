防金融風險 陸嚴打經濟犯罪
2019-10-24 04:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸最高人民法院院長周強23日向全國人大常委會報告2014年以來加強刑事審判工作情況時表示，人民法院將全力防範化解金融風險，嚴厲打擊非法集資、網絡傳銷、內幕交易、操縱市場等經濟犯罪。
報告透露，人民法院依法懲治金融領域犯罪，2014年以來依法審結破壞金融管理秩序、金融詐騙犯罪案件高達10.9萬件，其中內幕交易等證券期貨犯罪案件210件，洗錢、假幣犯罪案件2,657件，依法審理徐翔、伊世頓等重大證券期貨犯罪案件，切實維護金融市場秩序和金融安全。
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周強表示，人民法院也加大知識產權司法保護力度，依法懲治侵犯知識產權犯罪，2014年以來審結相關案件2.4萬件。
依法懲治侵犯商業秘密、損害商業信譽、發布虛假廣告等嚴重擾亂競爭秩序的犯罪行為。
與此同時，依法嚴懲逃稅騙稅等涉稅犯罪，審結相關案件2.7萬件。周強稱，人民法院將加強產權司法保護，堅決防止將經濟糾紛當作犯罪處理，堅決防止將民事責任變為刑事責任，讓企業家專心創業、放心投資、安心經營。
周強指出，人民法院將堅決維護人民群眾生命財產安全，嚴懲侵害留守婦女兒童、危害校園安全、妨害公共交通安全、電信網絡詐騙、侵犯公民個人信息等犯罪。
此外還將認真研究解決打擊「套路貸」犯罪中出現的問題，推進刑事和民事司法政策有機銜接。加強產權刑事司法保護，依法懲治各類侵犯產權犯罪，堅決糾正涉產權冤錯案件，切實保護企業和企業家合法權益。
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