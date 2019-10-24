陸跨境電商 進出口額增52.3%

2019-10-24 04:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國務院23日提請13屆全國人大常委會審議的「關於加快外貿轉型升級推進貿易高質量發展工作情況的報告」指出，據海關統計，2018年大陸跨境電商零售進出口額已達到202.8億美元，較前一年大幅成長52.3%。

中新社報導。當日，受國務院委託，大陸商務部部長鍾山就加快外貿轉型升級推進貿易高質量發展工作情況進行報告。鍾山從加強貿易高質量發展戰略謀劃、加快培育外貿競爭新優勢等九方面說明有關工作進展。

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在積極主動擴大進口方面，報告說，成功舉辦首屆中國國際進口博覽會，共吸引172個國家、地區和國際組織，3,600多家企業參展，80多萬人進館洽談採購、參觀體驗，成交額達578億美元。

與此同時，還推出擴大進口的政策措施，2018年國務院辦公廳印發了「關於擴大進口促進對外貿易平衡發展的意見」，部門和地方積極落實，有力推動了國內產業轉型升級，促進了科技進步和技術創新。

在開展汽車平行進口試點方面，目前試點省市已經達到16個，更好地滿足大陸民眾多樣化消費需求。

在加快培育貿易新業態新模式方面，報告說，推進跨境電商發展，國務院先後分3批在杭州等35個城市開展跨境電子商務綜合試驗區建設，探索形成以「六體系兩平台」為核心的管理制度和經驗做法。完善跨境電商零售進口稅收政策。近三年來，跨境電商高速增長，成為外貿增長新亮點。

鍾山表示，據大陸海關統計，2018年跨境電商零售進出口202.8億美元，增長52.3%。在開展市場採購貿易方式試點方面，已確定四批共14家試點單位，建立試點動態調整機制。2018年，大陸全國市場採購貿易方式出口額712.2億美元，增長53.1%，高於同期全國出口增速43.2個百分點。

在營造法治化國際化便利化貿易環境方面，報告稱，2013年以來，大陸在全國已陸續設立18個自貿試驗區，增設上海自貿試驗區臨港新片區。不斷總結提煉改革創新成果，先後將外商投資負面清單管理模式、國際貿易「單一窗口」、等202項改革試點經驗向全國複製推廣，彰顯了全面深化改革和擴大開放的試驗田作用。 報告提到，推進國際貿易「單一窗口」建設，不斷壓縮通關時間，今年6月大陸全國進口整體通關時間為42.4小時，比前年縮短56.5%；出口整體通關時間為4.2小時，較2017年縮短66%；進出口環節監管證件由86種精簡到46種，其中34種實現網上申報、網上辦理。

據世界銀行「2019年營商環境報告」，中國跨境貿易營商環境指標從上年的97位躍升至65位。

在積極開展多雙邊經貿合作方面，鍾山指出，大陸已與25個國家和地區達成了17個自貿協定。2018年，大陸向自貿夥伴出口額共計約5290億美元，增長11.7%，比同期對全球出口總額增速高出約2個百分點。 在加大財稅金融政策支持方面，報告說，2018年中國兩次提高出口退稅率，簡化退稅率結構，退稅率由原來的七檔減為五檔；同時自主降低中國關稅總水平，目前大陸關稅總水平已經從9.8%降至7.5%。

此外，大陸也持續推動跨境人民幣業務持續健康發展，不斷完善跨境人民幣業務政策框架，今年前七個月，人民幣跨境實際收付金額累計10.9兆元，增長16.5%。