台灣軟實力 出征長三角文博會

2019-10-24 04:19 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



上海市宣傳部副部長王亞元(中)率江蘇、浙江、安徽三省一市領導宣布長三角國際文化產業博覽會11月21日開幕。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 台灣文創品牌將結盟滬蘇浙皖三省一市，切入長三角文創產業一體化發展。今年有40多家台灣文創企業、匠人工坊，首度參展11月21日開幕的長三角國際文化產業博覽會，共同打造從原創授權到市場開發、從內容創意到跨界聯動的文化全產業鏈。

長三角文博會今年是第二屆，但代表性不容小覷。今年進博會後，長三角文博會就將原地接棒登場。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

上海市委宣傳部副部長王亞元表示，今年長三角文博會在上海國家會展中心的展覽總面積5.4萬平方公尺，參展廠商有870家，是首屆總規模逾兩倍大，更首度規畫出海外菁華展和國際文化授權交易展。

王亞元指出，海外菁華展是今年展會的大亮點，展區近4500平方公尺，占總展面積的12%，共有來自17個國家地區109家參展，占總參展家數的13%。其中，來自台灣有40多家的匠人、工坊、文創企業參展，加入長三角平台產業鏈。這也是台灣品牌首度參展長三角文博會。

據了解，來自台灣的文創品牌包括有集結手作人的「手創聯盟」、以及Uhome玻璃燒製觀光工廠等知名企業。

近年將台灣文創軟實力西進入駐上海，成功將台商工廠轉型，融合兩岸文創產業發展的麥可將文創園總經理連泰瑞認為，大陸文創產業興起，市場巨大，台灣品牌業界透過長三角三省一市大平台，能從中瞭解到大陸文創市場的競爭，努力提升自身的競爭力，轉進全中國、面向全世界。

長三角文博會的產業展區有大陸的30強文化企業，如上海東方明珠新媒體、江蘇鳳凰傳媒、浙江華策影視、騰訊、B站、喜馬拉雅等，參展文化科技、文旅融合、影視傳媒等展區。

另外，海外菁華展和國際文化授權交易展，則有韓國文化產業振興院、英國GAA國際藝術品機構、法國達高等參展。現場設置經貿洽談區、版權交易專場等，進一步搭建文化企業投資、貿易、交流、合作平台，實現同創共贏。