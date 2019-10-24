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台灣軟實力 出征長三角文博會

2019-10-24 04:19聯合報 特派記者戴瑞芬／上海報導

上海市宣傳部副部長王亞元(中)率江蘇、浙江、安徽三省一市領導宣布長三角國際文化產...
上海市宣傳部副部長王亞元(中)率江蘇、浙江、安徽三省一市領導宣布長三角國際文化產業博覽會11月21日開幕。 記者戴瑞芬／攝影
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台灣文創品牌將結盟滬蘇浙皖三省一市，切入長三角文創產業一體化發展。今年有40多家台灣文創企業、匠人工坊，首度參展11月21日開幕的長三角國際文化產業博覽會，共同打造從原創授權到市場開發、從內容創意到跨界聯動的文化全產業鏈。

長三角文博會今年是第二屆，但代表性不容小覷。今年進博會後，長三角文博會就將原地接棒登場。

上海市委宣傳部副部長王亞元表示，今年長三角文博會在上海國家會展中心的展覽總面積5.4萬平方公尺，參展廠商有870家，是首屆總規模逾兩倍大，更首度規畫出海外菁華展和國際文化授權交易展。

王亞元指出，海外菁華展是今年展會的大亮點，展區近4500平方公尺，占總展面積的12%，共有來自17個國家地區109家參展，占總參展家數的13%。其中，來自台灣有40多家的匠人、工坊、文創企業參展，加入長三角平台產業鏈。這也是台灣品牌首度參展長三角文博會。

據了解，來自台灣的文創品牌包括有集結手作人的「手創聯盟」、以及Uhome玻璃燒製觀光工廠等知名企業。

近年將台灣文創軟實力西進入駐上海，成功將台商工廠轉型，融合兩岸文創產業發展的麥可將文創園總經理連泰瑞認為，大陸文創產業興起，市場巨大，台灣品牌業界透過長三角三省一市大平台，能從中瞭解到大陸文創市場的競爭，努力提升自身的競爭力，轉進全中國、面向全世界。

長三角文博會的產業展區有大陸的30強文化企業，如上海東方明珠新媒體、江蘇鳳凰傳媒、浙江華策影視、騰訊、B站、喜馬拉雅等，參展文化科技、文旅融合、影視傳媒等展區。

另外，海外菁華展和國際文化授權交易展，則有韓國文化產業振興院、英國GAA國際藝術品機構、法國達高等參展。現場設置經貿洽談區、版權交易專場等，進一步搭建文化企業投資、貿易、交流、合作平台，實現同創共贏。

來自台灣的文創品牌包括有集結手作人的「手創聯盟」、及Uhome玻璃燒製觀光工廠等...
來自台灣的文創品牌包括有集結手作人的「手創聯盟」、及Uhome玻璃燒製觀光工廠等40多家台灣文創企業、匠人工坊。 圖／連泰瑞提供
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文創產業上海品牌
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