陸西部與東盟貿易 前3季大增
2019-10-24 04:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
2019年前三季度中國大陸多地特別是西部省市與東盟（台灣稱為東協）貿易總值超兩位數增長，包括重慶市、四川省和雲南省等地。
中新社報導，重慶海關最新發布的數據顯示，今年前三季度東盟成為重慶第一大貿易夥伴。重慶對東盟進出口貿易總值788.1億元（人民幣，下同），增長46.1%，占重慶外貿總值的19%。其中，對越南增長1.3倍，占對東盟外貿總值的26.6%；對馬來西亞、泰國、新加坡分別增長69.9%、19.4%、4.8%，三國合計進出口占對東盟外貿總值的56.2%。
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同處西部地區的四川省和雲南省前三季度對東盟的貿易增速也達到兩位數。統計顯示，前三季度四川對東盟進出口貿易總值948.3億元，增長達19.8%；今年前三季度雲南省對東盟貿易額為822億元，同比增長24.9%。
業內人士分析，「陸海新通道」給中國大陸與東盟經貿往來提供一條更加便捷的新通道，大陸西部內陸地區受益明顯。此外，最早誕生於西部地區的中歐班列，與陸海新通道連接後，搭建起一條連接歐洲、中國大陸西部、東盟之間新的國際貿易大通道。
近日，重慶、廣西、貴州、甘肅、青海、新疆、雲南、寧夏、陝西、四川、內蒙古、西藏等西部地區12省區市和海南省、廣東省湛江市，在重慶簽署框架協議，合作共建西部陸海新通道。中國大陸西部地區也藉此打通向南大通道，緩解物流瓶頸。
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