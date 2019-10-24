經濟拚轉型 新就業形態興起

2019-10-24 04:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



競技職業選手、無人機駕駛員、寵物攝影師等等，愈來愈多的新興職業正受到青睞，為就業圖景注入新活力。

或翻山越嶺，或沙漠徒步，寵物攝影師張天航用鏡頭記錄許多溫情的寵物故事。「寵物拍得不夠好？可能是你跪得不夠快。」他在自己的實名微博裡調侃道。從英國留學回國後，張天航成為中國大陸第一名專業犬類攝影師，民眾對寵物的熱愛，為他的職業發展開闢一條新路徑。

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隨著大陸經濟發展和消費升級，用戶需求的細分催生新的職業機會；中國大陸海量市場和巨大經濟體量，也足夠支撐人們去嘗試更多職業選擇的可能性。

互聯網、大數據、人工智能等技術日益發展，湧現許多與此相關的職業需求，新職業在穩定經濟增長與吸納就業上發揮著新作用。

今年4月，人力資源和社會保障部等部門發布了13個新職業，包括人工智能工程技術人員、物聯網工程技術人員、大數據工程技術人員、雲計算工程技術人員、數字化管理師、建築信息模型技術員、電子競技運營師、電子競技員、無人機駕駛員、農業經理人、物聯網安裝調試員、工業機器人系統操作員、工業機器人系統運維員。

美團點評與21世紀經濟研究院、智聯招聘聯合撰寫的「2019年生活服務業新職業人群報告」中，列舉多個生活服務類的新就業形態，如密室劇本設計師、寵物攝影師、非遺菜系傳承人、外賣運營規畫師、旅拍策畫師、收納師、STEM創客指導師等。很多生活達人把趣味、愛好變成職業，收穫財富和尊重。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍說，隨著產業的轉型升級，隨著人民對美好生活的嚮往日益增長，就業增量的提高和就業質量的改善都有巨大的空間和潛力。

經濟轉型往往伴隨人才生態鏈的重構。中國大陸經濟結構和產業結構正在轉型升級，新產業、新業態、新模式吸納就業的能力愈來愈強。