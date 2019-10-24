國際入境旅遊營銷會 前進海口

2019-10-24 04:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國（海口）國際入境旅遊營銷大會23日在海南海口開幕，130多家來自美國和歐洲等地的旅行商（社），與230多家中國目的地以及涉旅企業，共謀進一步開拓中國入境旅遊市場。

中新社指出，本次大會主要針對中國旅遊市場，邀國際買家和大陸賣家，圍繞中國入境遊產品展開旅遊貿易論壇、旅遊產品營銷、旅遊產品調研踩線等貿易推廣交流活動。

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報導稱，這是國際入境旅遊營銷專業性大會首次走進海南。會前，與會國際嘉賓對海口旅遊市場進行兩天考察，並就如何吸引國際遊客獻策。

與會的德國One Billion Voices總經理邁耶稱贊海口的酒店條件勝過歐洲，建議海口提升員工英語交流和服務水平，與國際接軌。

教育旅遊專家、Global Experiences聯合創始人賴利則建議，「要為一些看上去很美的產品注入文化元素和生活元素，讓遊客感受到它的美和魅力。」

對於外國遊客到底最喜歡中國什麼？聯合國世界旅遊組織專家賈雲峰在開幕式演講中說，「中國旅遊產品的核心密碼是中國人絢麗多彩的生活！」

他認為，中國未來賣家市場的策畫應全面從傳統的目的地選擇過渡到中國獨有的生活體驗，「最吸引人的中國旅遊產品是參與當地人的生活」。

海口市副市長龍衛東在開幕式上表示，海口正在完善與國際通行規則相銜接的旅遊管理體制，加快推動旅遊產業轉型升級，培育旅遊消費新熱點，全面提升旅遊服務質量和國際化水平。海口將全方位深化與中外旅行商（社）的互動交流，在開發建設新項目、培育旅遊新熱點、創新延伸產業鏈、提升國際化水平等方面開展合作，進一步提升和擴大旅遊產業開放。

開幕式上，海口、貴陽、張家界、長沙、成都、上海等六個旅遊目的地分別展示了旅遊資源和風貌。八位國際旅行商代表分別與16位海口當地的涉旅企業代表簽署了合作框架協議。