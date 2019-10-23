張簡珍接任上海市台協會長
2019-10-23 21:18
聯合報 記者張運祥
╱即時報導
上海市台商協會23日召開理事會暨常務理事會，選舉張簡珍接替李政宏出任上海市台協第九屆會長。原上海市台協會長李政宏，此前已當選大陸台企聯第五屆會長。
中新社報導，張簡珍是台灣高雄市人，日本早稻田大學法學碩士、台灣東海大學法學學士。現任台企聯常務理事，上海競衡集團董事長，競前國際貿易（上海）有限公司董事長，上海立鈞置業開發有限公司董事長。
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2014年張簡珍任上海市台協副會長，2015年至2019年任上海市台協常務副會長。張簡珍表示，未來協會將繼續發揮橋樑紐帶作用，搭建交流聯誼平台，同時加強兩岸經貿交流，積極促進兩岸青年交流，支持創新創業，推動協會朝著多元化、活力化、細緻化方向發展，展現上海台商風采。
上海市台協現有會員近2000家，下設15個區工委會、6個行業工委會以及12個工作部，並成立在滬台灣校友會聯誼會。截至2019年6月底，上海累計批准台商投資企業近1.37萬家，吸引合同台資415.7億美元，台企累計在滬設立地區型、投資型和研發型總部72個，金融機構43家。
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