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台灣電商首例！淘寶台灣喊：1元清空百萬購物車

2019-10-23 20:54聯合報 記者蔡敏姿／台北即時報導

距離「雙11」電商購物節不到一個月，淘寶台灣今（23）日宣布上線，順應台灣消費者習慣，首次提供超商取貨付款、七天鑑賞期、本地退貨等新服務，朝在地化電商平台邁進。

淘寶台灣平台上線與將迎戰「雙11」檔期，其中，1元清空百萬購物車更是台灣電商史首次創舉。除了提供消費者購物時能在三大超商711、全家與萊爾富進行超商取貨付款，且擁有商城七天鑑賞期的購物保障外。並整合本地與跨境商家提供2,000萬件商品。網頁為繁體字、新台幣計價等在地化取向。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪在記者會上表示，阿里巴巴致力於實現全球化戰略，透過布局五個要素「全球買、全球賣、全球付、全球運、全球玩」，藉此讓全世界的消費者熱愛網購的消費者以及願意在數位經濟模式發展品牌商家們，都能夠透過一個開放自由、高效普惠的數位平台蓬勃發展，這是全球性的架構，把淘寶好的模式帶到台灣來落地生根是全球化重要的戰略之一。

董本洪表示，阿里巴巴集團秉持著服務台灣市場的初心，不斷升級各個市場的在地化服務，其中淘寶在台灣長期受到廣大消費者的喜愛，最終將「淘寶台灣」品牌授權給英商克雷達台灣分公司，讓克雷達利用淘寶的品牌，推出在地化的電商平台，希望為商家和消費者帶來更便捷的電商服務，這是是集團一直以來「讓天下沒有難做的生意」的願景。

淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯表示，透過阿里巴巴集團品牌授權，「淘寶台灣」將結合台灣本地品牌與跨境商品，在開站時就提供數千萬豐富多元的商品數，藉此創造差異化優勢。

阿里巴巴目前對克雷達只有品牌的授權，也分享平台運營的Knowhow，未來若克雷達在業務發展上有需要，在當地法規許可的範圍下，也不排除任何合作方式的可能。

一位出席活動的淘寶台灣商家表示，因看重淘寶的知名度，且國際化布局因此選擇加入淘寶電商平台；他認為淘寶背後的大數據不僅能分析商家本身的優劣勢，還能看到同業整體行業的趨勢，實際幫助商家了解市場走向，這是最吸引他的。再者，淘寶台灣首次在台灣本土化經營，商家免去商品運送大陸的關稅、電子支付等問題。

淘寶台灣今日宣布上線，阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，把淘寶好的模式帶到台灣來...
淘寶台灣今日宣布上線，阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，把淘寶好的模式帶到台灣來落地生根是全球化重要的戰略之一。記者蔡敏姿／攝影
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淘寶台灣今宣布上線，將「淘寶台灣」品牌授權給英商克雷達台灣分公司，讓克雷達利用淘...
淘寶台灣今宣布上線，將「淘寶台灣」品牌授權給英商克雷達台灣分公司，讓克雷達利用淘寶的品牌，推出在地化的電商平台。記者蔡敏姿／攝影
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淘寶台灣今宣布上線，將「淘寶台灣」品牌授權給英商克雷達台灣分公司，讓克雷達利用淘...
淘寶台灣今宣布上線，將「淘寶台灣」品牌授權給英商克雷達台灣分公司，讓克雷達利用淘寶的品牌，推出在地化的電商平台。記者蔡敏姿／攝影
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