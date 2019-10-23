中國營商環境持續改善 美國強生宣佈加碼投資

2019-10-23 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



大陸國務院23日公佈《優化營商環境條例》，持續改善大陸營商環境，對外資的吸引力也持續增強。美國強生公司同一天在北京宣佈將對華推出一攬子創新項目，進一步提升中國市場在其全球發展中的重要地位。

根據強生2018年全球財報，亞太區是業績增長最快的區域；而中國市場則是亞太高速發展的主要推動者和貢獻者。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「中國市場已日益成為全球發展最快的增長引擎和創新引擎。」強生全球執行委員會副主席杜安卿在發佈會上表示，作為首批進入中國市場的跨國醫療健康企業，強生與中國市場共同成長，取得長足發展。

中新社報導，當前中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，創新是「轉軌」過程中不可少的一環。強生當天宣佈成立「中國創新引擎」，並推動一系列創新項目落地，其中包括增加投資，加強在華高端製造能力，打造「端到端」的先進全球供應鏈系統。

報導指出，強生旗下製藥子公司楊森製藥投資3.97億美元在西安建設的全新大型創新供應鏈生產基地，已於今年投產。強生醫療投資1.8億美元新建的愛惜康新工廠，也已在蘇州工業園區落成，預計今年底開始陸續投產。

就在強生宣佈對華加碼投資的當天，大陸官方公佈《優化營商環境條例》，重點瞄準營商環境的突出缺失和市場主體反映強烈的痛點難點堵點問題。