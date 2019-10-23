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中國營商環境持續改善 美國強生宣佈加碼投資

2019-10-23 20:52聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸國務院23日公佈《優化營商環境條例》，持續改善大陸營商環境，對外資的吸引力也持續增強。美國強生公司同一天在北京宣佈將對華推出一攬子創新項目，進一步提升中國市場在其全球發展中的重要地位。　　

根據強生2018年全球財報，亞太區是業績增長最快的區域；而中國市場則是亞太高速發展的主要推動者和貢獻者。　　

「中國市場已日益成為全球發展最快的增長引擎和創新引擎。」強生全球執行委員會副主席杜安卿在發佈會上表示，作為首批進入中國市場的跨國醫療健康企業，強生與中國市場共同成長，取得長足發展。　　

中新社報導，當前中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，創新是「轉軌」過程中不可少的一環。強生當天宣佈成立「中國創新引擎」，並推動一系列創新項目落地，其中包括增加投資，加強在華高端製造能力，打造「端到端」的先進全球供應鏈系統。　　

報導指出，強生旗下製藥子公司楊森製藥投資3.97億美元在西安建設的全新大型創新供應鏈生產基地，已於今年投產。強生醫療投資1.8億美元新建的愛惜康新工廠，也已在蘇州工業園區落成，預計今年底開始陸續投產。　　

就在強生宣佈對華加碼投資的當天，大陸官方公佈《優化營商環境條例》，重點瞄準營商環境的突出缺失和市場主體反映強烈的痛點難點堵點問題。　　

強生中國區主席宋為群說，過去一年，強生旗下醫療器材、製藥和消費品業務在中國市場均實現雙位數高速增長。他期待，未來在利好政策培育的良好營商環境下，可以繼續加快引入最新技術和產品，支持中國創新生態系統建設。

大陸國務院23日公佈《優化營商環境條例》，美國強生當天宣佈加碼對華投資。圖：中通...
大陸國務院23日公佈《優化營商環境條例》，美國強生當天宣佈加碼對華投資。圖：中通社
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