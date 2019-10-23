談及大陸經貿 陸國務院報告指出三點需改善

2019-10-23 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



大陸「國務院關於加快外貿轉型升級推進貿易高品質發展工作情況的報告」23日提請十三屆全國人大常委會審議。報告指出，世界面臨百年未有的大變局，對外貿易發展面臨的外部環境發生重大變化；就其報告，在內部發展環境看，大陸亦有三點需要改善。

據陸媒報導，大陸商務部部長鍾山就加快外貿轉型升級推進貿易高品質發展工作情況進行報告。就報告可看出，大陸的三點挑戰為，大陸低要素成本的傳統競爭優勢不斷削弱，產業創新能力相對薄弱；參與國際規則制定能力有待提升；營商環境需進一步改善。

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有關新的競爭優勢尚未形成，報告指，大陸相當部分出口產品技術含量較低，大陸處於價值鏈中低端的狀況尚未根本改變，產業大而不強。服務業發展相對滯後，尤其在旅遊、智慧財產權等領域競爭力不足，服務貿易逆差雖呈下降趨勢，但仍較大。

至於參與國際規則制定的能力有待提升，報告指，國際經貿規則制定的主導權仍掌握在美歐發達國家手中。大陸在謀劃運籌經貿規則體系等方面的能力有待進一步加強。