蔚來尋求產業融資背後 地方政府新能源投資熱降溫

2019-10-22 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



股價一路下跌的大陸蔚來汽車，渴望新的融資來緩解巨額虧損帶來的資金壓力，外傳來自政府產業引導基金可能性較大；不過業內人士指出，政府及產業引導基金對於投資新能源汽車的態度正變得更加謹慎，想要透過從地方政府獲得資金支持，並不容易。

21世紀經濟報導，蔚來汽車本月14日傳出與浙江湖州市洽談人民幣50億元的融資意向，並將設立一個年產能20萬輛的工廠；不過湖州市吳興區委宣傳部16日回應，的確洽談過，但無意向性協議，鑑於評估風險過大，已停止進一步洽談。

這不是蔚來汽車第一次與有政府背景的地方產業資本談合作，今年5月，蔚來汽車曾透露亦莊國投的100億融資計畫，截至目前尚未有實質性進展。

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湖州市曾經多次試圖引進汽車投資專案，其中最為外界熟知的是2016年8月的樂視汽車莫干山工廠專案，湖州市還曾引入游俠汽車的湖州超級工廠專案，然而樂視汽車已經倒下，游俠汽車也遲遲未能有產品問世。

威馬汽車CFO張然表示，造車新勢力想要成功，離不開地方政府的支持獲得地方政府資本的投資，和地方政府有了更加密切的戰略合作關係；不過也將面臨一些權力的制衡，為了減少投資風險，政府資本往往在投資中對於公司的主導權和話語權有著一定的要求。

例如奇點汽車在與安徽銅陵經濟開發區的合作中，需要將奇點汽車的總部從北京遷至銅陵，此外銅陵經開區派駐董事、監事，並委派財務人員對公司財務進行監管。