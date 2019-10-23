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江蘇外資總部 年年增長不斷擴大

2019-10-23 03:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

江蘇省外資總部經濟推進大會21日在南京舉行，大會披露，目前江蘇累計認定跨國企業地區總部與功能性機構258家，其規模、占比不斷擴大，功能形態不斷完善。

中新社報導，江蘇省副省長郭元強在會議致辭中表示，江蘇的進出口總額由1978年的4.3億美元躍升至2018年6640億美元，增長了1543倍。

至2018年底，全省累計實際使用外資4500多億美元，占全大陸比重超過五分之一，實際利用外資規模14年位居全大陸第一。

利用優勢條件，江蘇在全大陸較早謀劃推動外資「總部經濟」發展：加速改善外商投資營商環境，促進外資「總部經濟」扎得更深。

大會期間公布的「江蘇省外資總部經濟發展藍皮書」顯示，江蘇外資總部企業數量平穩上升。地區總部、功能性機構的認定數量每年均保持兩位數增長。世界五百強企業不斷入駐。至2018年底，46家世界五百強企業總部入駐江蘇，年均增長率為9.2%。到江蘇投資總部的企業來源地日益增多：香港是最大投資來源地，其次為美國、日本。

多位參會的外資企業負責人受訪表示，從發展外資總部經濟的競爭力來看，江蘇的基礎條件、商務設施、研發能力、服務環境、開放程度等綜合條件位居中國大陸省市前列。

菲尼克斯（中國）投資有限公司總裁顧建黨表示，菲尼克斯總部在南京落戶20多年，其本土化扎根、創新發展、轉型升級和江蘇提供的支撐密不可分。

從事汽車零配件製造的德國企業克恩-裡伯斯公司，將區域總部設立在緊鄰上海的江蘇太倉。克恩-裡伯斯（太倉）有限公司首席財務官陶博認為，江蘇地理位置優良，政策配套給力，他們已在江蘇完成增資擴產。

郭元強表示，下一步江蘇將分類培育專業性總部、區域性總部、綜合性總部，重點培育引進與江蘇產業發展優勢契合的總部企業，增強江蘇外資「總部經濟」的整體競爭力。

外資競爭力
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