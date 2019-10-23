義博會「亮標」 展會產品提檔升級

2019-10-23 03:59 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



被稱為「世界超市」的義烏21-25日舉行第25屆中國義烏國際小商品（標準）博覽會，作為全大陸首個以標準為主題的國際性展會，1600餘個參展商在數萬專業採購商面前亮出產品的執行標準和技術指標。

新華社報導，本屆義博會「標準」特質鮮明，統一設計了「亮標」標識，方便採購商直觀了解參展企業的產品執行標準和相應技術指標，以標準作為評判參展產品質量的依據。「亮標」行業展區從去年6個拓展到今年的9個，亮標率也由去年的20%增加到了今年的40%以上。

在杯壺專業製造商浙江飛劍工貿有限公司展位看到，經過高溫工藝處理的鈦杯呈現出璀璨的自然光澤，並具有鈦「輕、韌、硬」和抑菌保鮮的特質。公司經營部部長莊緒洋介紹，公司曾經為國際知名品牌Hydro Flask、星巴克等企業做代工，如今成為「品字標」浙江製造認證企業後，又通過自有品牌將產品打入了歐美高端市場。

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「主動亮標有助於倒逼參展商提高標準，推動展會產品的提檔升級，同時也有助於改變對日用小商品『技術含量低』的傳統看法。」義烏市副市長葛巧棣介紹，本屆義博會新增國家標準化管理委員會為主辦單位，新增國際電工委員會（IEC）作為支持單位。

義博會期間，大陸國家市場監督管理總局還在義烏發布了電子商務、鞋服、汽車和眼鏡等64個國家標準，不僅涵蓋多個消費品領域的國家標準，也涉及工業製造、環境保護、社會服務、電子信息、家居服務、農業安全等領域。

義博會創辦於1995年，是大陸商務部主辦的三大出口商品展之一，經過24年的發展，已成為浙江乃至中國大陸外貿出口的重要平台。