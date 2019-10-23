新興產業較傳產業 未來更看好

2019-10-23 03:59 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「中國上市公司藍皮書：中國上市公司發展報告（2019）」22日在北京發布，報告顯示，隨著中國大陸經濟結構升級、動能轉換，A股市場上的新興產業上市公司相較傳統產業上市公司優勢明顯。

中新社報導，這份新鮮出爐的藍皮書由中國社科院上市公司研究中心、國家金融與發展實驗室及社會科學文獻出版社共同發布。藍皮書指出，相比傳統產業上市公司，新興產業上市公司在研發投入、成長性等方面表現出不同特徵，可以較好反映中國大陸經濟未來發展方向。

高研發投入是保持、提高企業和產品競爭力，實現經濟由規模擴張向創新驅動增長的必由之路。藍皮書顯示，根據上市公司披露的2018年年報，計算機、通信、機械設備、電氣設備、電子等行業研發費用與營業收入之比明顯高於鋼鐵、化工、採掘等傳統行業。

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從2012年至2018年上市公司工資增長看，休閒服務、傳媒、計算機、通信、電子、醫藥生物等反映未來經濟結構轉型和動能轉換行業的工資增速大幅高於整體平均水平。這將對有效吸引勞動力資源進入相關行業，進一步優化產業結構發揮積極作用。

此外，資本市場通過市場化資源配置方式可以有效引導資金進入收益較高的部門和企業。藍皮書稱，2012年以來A股上市公司總資產收益率總體上表現為先下降再上升又下降的過程，但上市公司內部不同行業間資產收益率有所分化。

其中，採掘、鋼鐵、化工、有色金屬等上游傳統行業總資產收益率受宏觀經濟基本面及政策因素影響，呈現大落大起局面。休閒服務、計算機、通信、電子、醫藥生物等新興產業總資產收益率則始終高於其他傳統行業，2012至2018年平均高出約60個基點。

藍皮書課題組表示，無論研發力度、工資增速還是總資產收益率，代表未來經濟結構轉型和動能轉換的上市公司都存在明顯優勢，從而可以有效吸引人才和資本聚集，並通過全要素生產率的逐步提高推動經濟持續健康發展，最終實現高質量發展目標。