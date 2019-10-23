粵港澳10措施 助橫琴新區找人才
2019-10-23 03:59聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
廣東省人力資源和社會保障廳22日發布「關於支持珠海市橫琴新區人社事業創新發展的意見」，從下放權限、政策支持和平台建設三大類，提出支撐橫琴新區人才發展、服務橫琴改善和保障民生的十條政策措施。
中新社報導，該意見顯示，這十條政策措施分別是：下放職稱評審權限、實施港澳導遊換證執業和有關職業資格互認試點、實施高層次急需緊缺港澳籍人才聘用政策、支持建設國際化人力資源市場、支持建設粵港澳人才合作示範區、支持建設「粵菜師傅」、「南粵家政」工程示範基地、支持建設粵港澳「一試多證」評價和實訓基地、支持率先推進灣區「就業創業通」工程、支持率先推進灣區「社保通」工程、支持構建和諧勞動關係示範區。
廣東省人社廳將向橫琴新區管委會下放現代服務業、文化創意產業、人工智能等領域相關專業高級職稱評審權，面向區內粵港澳專業人才開展職稱評審；依法將中外合資、港澳台合資、港澳獨資人力資源服務的省級許可調整由橫琴自貿區實施；向橫琴新區下放廣東省人才「優粵卡」審批權。
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至於政策支持方面，廣東省人社廳允許橫琴新區的高校、醫院、科研機構等公益二類事業單位設置特設崗位，聘用高層次急需緊缺港澳籍人才，不受崗位最高等級和結構比例限制；允許港澳導遊及領隊在橫琴換證執業，爭取在旅遊、衛生、教育等八個領域推進橫琴與港澳地區的職業資格互認；將在橫琴創業的澳門居民納入創業擔保貸款政策覆蓋範圍；支持在橫琴居住、工作的符合條件的港澳居民參保，並享受與大陸居民同等財政補助、社保待遇。
此外，廣東省人社廳將支持橫琴新區建設一批重大項目平台，包括支持橫琴澳門青年創業谷建設國家級創業孵化示範性基地、支持橫琴與澳門共建技能實訓基地、支持建設港澳青年就業創業「一站式」服務中心。
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