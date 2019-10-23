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港女命案／港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

德陽東汽 助印尼緩解缺電

2019-10-23 04:00聯合報 大陸特派員王玉燕／綜合報導

「德陽造」汽輪機組，助力印尼緩解供電緊張，圖為東汽新型125MW級別蒸汽輪機機組...
「德陽造」汽輪機組，助力印尼緩解供電緊張，圖為東汽新型125MW級別蒸汽輪機機組。 圖／本報四川德陽傳真
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由東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）提供汽輪機組的印尼東加里曼丹KALTIM－2 2x125MW BOOT燃煤電站專案，近日一次併網發電成功，機組各項指標優良，各系統運行穩定。該機組的成功併網，是大陸與印尼經貿往來的又一個具有標誌性意義的合作專案。

KALTIM－2電站項目機組，是印尼加里曼丹島電網在運行的最大規模機組，採用東方電氣集團生產的三大主機設備。其中，汽輪機設備是由總部位於四川德陽的東汽提供的新型125MW級別蒸汽輪機機組。

專案執行過程中，東汽保證產品品質和工期，為機組的按期投運創造了有利條件。現場專案管理團隊也以高度的敬業精神、高超的技術水準，贏得了用戶的好評。此外，東汽還與總包方等單位密切配合、通力合作，克服了外線徵地、現場外部環境複雜等諸多困難，最終實現了電站的順利發電。該專案的成功，將進一步擴大品牌影響力。

據悉，KALTIM－2電站專案的成功投運，將極大緩解印尼加里曼丹島電力供應緊張局面，為當地經濟發展提供可靠的電力保障。同時，在實施過程中，極大幅度地採用了項目所在地的社會與人力資源，為印尼當地提供了大量就業機會，並培訓了大量印尼籍員工，取得了良好的社會經濟效益。

印尼品牌
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