廣東自貿區 優企投資便利化試點

2019-10-23 04:00 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國人民銀行廣州分行22日發布消息稱，為進一步便利企業開展跨境貿易投資人民幣結算，體現更高水平開放的要求，中國人民銀行廣州分行根據總行統一要求，在中國（廣東）自由貿易試驗區部署開展更高水平貿易投資便利化試點業務。

新華社報導，該試點業務支持自貿區銀行在「展業三原則」基礎上，憑優質企業提交的「跨境業務人民幣結算收/付款說明」或收付款指令，為其直接辦理貨物貿易、服務貿易人民幣跨境結算業務，以及資本項目人民幣收入資金在境內的支付使用。廣東省銀行外匯和跨境人民幣業務展業自律機制在各成員銀行推薦的廣東省優質客戶名單中，選取守法自律、實體經營、長期穩定開展跨境人民幣結算業務的企業作為優質企業，參與試點業務。

中國人民銀行廣州分行跨境人民幣結算試點工作小組辦公室副主任柯紅霞介紹，試點業務進一步提高了企業開展跨境貿易投資人民幣結算的便利性。現在參與試點的優質企業在辦理相關業務時，無需事先準備大量的交易背景材料，僅憑收付款指令就可以在經辦銀行辦理資金收付業務，簡化了銀行單證審核的流程，手續更加簡便、結算效率更高。

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「試點業務有利於促進貿易投資便利化，推動構建與自貿區進一步深化改革開放相適應的金融服務體系。」柯紅霞說。