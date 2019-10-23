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陸首購房貸 不低於相應期限LPR

2019-10-23 04:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行廣州分行22日舉行新聞通氣會稱，自10月8日起，各銀行業金融機構在廣東省內（不含深圳）新發放的商業性個人住房貸款，首套房貸款利率不低於最近一個月相應期限LPR（貸款市場報價利率），二套房貸款利率不低於最近一個月相應期限LPR加60個基點（1個基點是0.01%）。

中新社報導，自8月份中國人民銀行發文要求改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，新發放貸款利率主要參考LPR定價以來，各金融機構都在抓緊推動LPR的運用。據中國人民銀行廣州分行貨幣信貸管理處處長張志東介紹，9月份金融機構新發放貸款中LPR定價占比達到44%。下一步將繼續推動廣東金融機構提升貸款利率定價能力、提高LPR定價運用比例，提升金融支持廣東實體經濟高質量發展的水平。

會上還透露，2019年的三次全面降準和四次定向降準累計為廣東法人銀行業金融機構釋放908億元（人民幣，下同）資金。1至9月，中國人民銀行廣州分行累計發放信貸政策支持再貸款和再貼現518億元，同比增加279億元，增幅117%。

數據也顯示，1至8月，廣東社會融資規模增量1.80兆元，同比多增1645億元，占全大陸的1/9。截至9月末，廣東本外幣各項存、貸款餘額分別達22.5兆元和16.35兆元，同比分別增長10.5%和15.1%。

此外，今年廣東信貸投向結構也明顯改善。其中今年以來廣東投向房地產領域的貸款減少，投向基礎設施和製造業等重點領域的貸款增多。1至9月，房地產貸款增加6368億元，同比少增731億元，占各項貸款增量的36.6%，比上年同期下降8.4個百分點。同時基礎設施業增加2678億元，同比多增292億元；製造業增加1282億元，同比多增248億元；科學研究和技術服務業貸款增167億元，同比多增106億元。

中國人民銀行房地產實體經濟
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