華為徐直軍重申不造車 未來將打造智慧電動平台
2019-10-22 19:31
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
華為輪值董事長徐直軍22日再次重申，華為的智慧汽車業務戰略是不造車，而是聚焦ICT技術，成為面向智慧網聯汽車的增量部件供應商，並將打造智慧電動平台。
騰訊汽車報導，徐直軍在世界智慧網聯汽車大會發表主題演講，提到隨著汽車和信息通訊技術的融合，智慧網聯電動車正成為人類社會新的革命性發展引擎，影響遠遠超出了兩個行業本身。
他指出，華為將從智慧網聯、智慧駕駛、智慧座艙、電動、雲服務五大方面協助車企去造好車。
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徐直軍透露，未來華為將基於5G技術打造毫米波雷達，同時研發雷射雷達，以解決當前的成本問題和性能問題。
此外，華為還將打造VDC智慧電動平台，使車企能夠面向不同用戶的偏好，創造差異化用戶體驗。
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