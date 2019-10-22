前3季大陸債券 外資增持1.7兆元
2019-10-22 17:18
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
渣打銀行今（22）日報告稱，今年以來外資持有大陸境內債券增加人民幣3,910億元（新台幣1.7兆元），達人民幣2.2兆元（約新台幣9.6兆元）；當中以儲備管理人持有境內債券比率最高達74%。
路透報導，報告稱，自2016年人民幣加入特別提款權籃子、今年大陸債券獲納入全球指數、以及在外國准入下大陸資本市場逐步融入全球資本市場後，儲備多元化推動對人民幣計價債券的投資。
截至9月底，有至少715家海外投資者獲得進入大陸境內債券或外匯市場，包括68家公共部門和647家私營部門投資者，他們共持有達人民幣2.2兆元大陸境內債券，占2.3%。
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在這些海外投資者中，報告指以最早進入市場的儲備管理人（Reserve managers）占最多數。68家公共部門投資者中，包括45家中央銀行、九家主權財富基金及14家多邊機構，均已宣布已投資或獲准進入中國債市/彙市。全球排名前20位的儲備管理人中，大部分投資了人民幣資產。
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