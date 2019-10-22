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首例！華為今在陸發債132億元 期限3年

2019-10-22 16:27聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

華為今（22日）發行2019年度第一期中期票據，規模約新台幣132億元，期限三年...
華為今（22日）發行2019年度第一期中期票據，規模約新台幣132億元，期限三年。路透
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華為投資控股有限公司於今（22）日發行2019年度第一期中期票據，規模人民幣30億元（約新台幣132億元），期限三年。資金將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。此為華為在大陸境內發債首秀。

第一財經報導，募集資金用途方面，華為表示，預計公司各項業務未來保持穩定增長態勢，資金支出也將進一步增加。公司本次擬發行人民幣30億元中期票據，將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。

上海清算所網站消息，華為投資控股有限公司2019年度第一期中期票據，於10月22日至23日發行，利率區間為3.30%至3.90%。債券面值為人民幣100元。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體評級為AAA，評級展望為「穩定」，債項評級為AAA。

財務數據顯示，2016至2018年及2019年上半年，公司合併營收人民幣5,180.68億元、5,984.80億元、7,151.92億元和3,965.38億元，分別年增31.5%、15.5%、19.5%和22.8%，2016年至2018年年均複合增長率達17.49%。

華為投資控股有限公司於10月22日發行2019年度第一期中期票據，規模人民幣30...
華為投資控股有限公司於10月22日發行2019年度第一期中期票據，規模人民幣30億元（約新台幣132億元），期限三年。照片／上海清算所網站
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