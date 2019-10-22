滬指兩連升 高收14點
2019-10-22 16:01
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
中國大陸股市反覆走高，上證指數收升14點，連續第二日收紅。兩市成交合計縮減至3570億元(人民幣‧下同)。
據香港信報財經網，上證指數今早高開5點，早段在窄幅水平上落，午後升幅擴大，全日收市報2954點，升14點或0.5%，最多升15點或0.51%，高見2954點；最多跌5點或0.18%，低見2934點，成交1303.82億元。
深成指高開高走，並以全日最高位收市，收報9642點，升88點或0.93%，成交2266.21億元。
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滬深300指數收報3895點，升15點或0.39%；創業板指數報1666點，漲22點或1.36%。
各板塊全線上揚，半新股漲逾4%；化工、電力、房地產、鋼鐵、煤炭、石油、有色金屬、水泥、金融股亦靠穩。
中共副外長樂玉成指出，中美經貿談判取得實質性進展，有望達成一些協議。
對於美方把一些中國的科技公司納入黑名單，中共工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌上午表示，總體來看，並不能傷及中國大陸科技發展的基本面，部分科技企業的短暫波動，也不能影響中國科技水平發展長期向好的態勢。
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