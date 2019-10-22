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大陸上市公司藍皮書 估下半年經濟增速6.1%

2019-10-22 15:57聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中國社科院上市公司研究中心、國家金融與發展實驗室及社會科學文獻出版社今（22）日共同發布「中國上市公司藍皮書：中國上市公司發展報告（2019）」預計，下半年經濟增速為6.1%，全年為6.2%。經濟增速仍保持在2019年6%至6.5%的目標區間內。

中證網報導，報告基於創新投入、創新產出及資本商譽支出與估值等指標對A股上市公司的創新規模指數和創新活躍指數進行了評估與排名，挑選出各行業創新能力較強的優質上市公司。

在創新規模指數得分前50的公司中，超過六成是計算機和電子行業，同時也包含大陸國有大型商業銀行、中國石油、中國石化、中國鐵建、中國建築、北汽藍谷、上汽集團、中國中車等傳統巨頭。

同時，創新活躍指數得分前50的公司全是高科技企業，計算機、電子行業企業占比接近八成，剩下的10家公司中，4家醫藥生物，傳媒、國防軍工、通信、智能製造企業各2家，汽車類1家。

大陸將2019年官方經濟成長的目標訂在6%至6.5%之間，低於去年訂的6.5%水...
大陸將2019年官方經濟成長的目標訂在6%至6.5%之間，低於去年訂的6.5%水準。圖／取自中新網
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