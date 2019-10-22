大陸規模以上電池製造企業 前8月利潤額增45.1%
2019-10-22 13:06
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
大陸工信部今（22）日公告，1月至8月大陸規模以上電池製造企業營收人民幣4,909.1億元，年增13.5%；利潤總額人民幣198.5億元，年增45.1%，
新浪財經報導，公告指出，1月至8月，全大陸電池製造業主要產品中，鋰離子電池產量93.8億只，年增6.5%；鉛酸蓄電池產量12,926.3萬千伏安時，年增4.5%；原電池及原電池組（非扣式）產量260.2億只，年增3.4%。
工信部表示，今年前三季，規模以上民營工業企業和中小工業企業增加值分別增8%和7.1%，繼續保持較快增長水平；前8個月利潤分別增6.6%和5.7%，利於整體工業。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
工業和信息化部新聞發言人黃利斌表示，年初將規模以上工業增加值的預期增長目標確定在5.5%至6%的區間，去年實際增6.2%，這個區間比去年降低，是綜合考慮了內外部各種因素的影響衝擊，各方面為保持工業平穩運行付出艱巨的努力。
留言