陸劇中地圖「台灣不屬於中國」挨罰 登熱搜NO.1

2019-10-22 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸影迷的玻璃心碎滿地，因「親愛的，熱愛的」電視劇中的世界地圖上，海南島和台灣都沒有納入大陸領土內，被舉報後罰款人民幣10萬元（約新台幣43.8萬元），昨日登上熱搜第一名。

中國青年報報導，大陸熱播劇《親愛的，熱愛的》第39集中的大陸地圖被舉報，海南島和台灣未被納入大陸領土，同時，地圖在中印邊境東西兩段的劃分上也出現錯誤。隨後，劇方迅速在各大視頻播出平台刪除此畫面。

上海市規劃和自然資源局官網顯示，上海劇酷文化傳播有限公司未經測繪地理信息主管部門審核，在電視劇「親愛的，熱愛的」中擅自登載不符合國家規定地圖的行為，被責令改正並罰款人民幣10萬元整。

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該劇男主角李現早在8月就發文澄清，並刊登身穿軍裝的照片，「祖國，是我們至高的捍衛，一點都不能少」。女主角楊紫的微博再度強調，中國一點都不能少。就連執導該劇的台灣導演瞿友寧也更新微博，稱從來沒見過這地圖，並否認自己是台獨。