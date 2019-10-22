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大陸手機APP多達449萬個 全球第一

2019-10-22 12:00聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

大陸網路發展快速，不僅5G走在世界前面，移動應用的手機APP已多達449萬個，全球第一。

大陸工信部資訊通信發展司司長聞庫在上午北京新聞發布會上指出，大陸互聯網的發展帶來非常好的機會，催生一大批新的應用、新的模式、新的業態。經統計，到去年年底，大移動應用的手機APP接近449萬，全球排名第一，電子政務、電子商城、網上外賣、網約車、遊戲、短視頻等等豐富的應用，全方位影響著大家的食衣住行，也改變人們的生活方式。

至於未來5G商用後，大陸將面臨2G、3G、4G、5G多網並存的局面，呈現「四代同堂」，聞庫表示，未來會採取多種方式處理這個問題。

第一，2G、3G的退網是移動通信更新換代的必然選擇，也是當前國際上各個國家的主要做法。根據不完全的統計，由於用戶業務大多遷移到4G網路，全球已經有100多個運營企業、通信運營商實施了2G、3G的退網，這些國家將2G、3G騰退的頻率用做新一代的移動通信部署，比如用在4G上，甚至有的國家用在5G上。從網路層面上看，如果2G、3G不退網，這些資源沒有幾個用戶使用，在塔上占著位置，占著地皮、電源、維護成本，甚至還要為這些網路加一些備品備件等等。所以退網後，基站、終端的耗電、成本都會降低。

第二，從用戶的角度考慮，移動退網要逐步推動，讓民眾在使用手機上沒有感覺網退了，要讓用戶享受到網退但服務不能換，例如號碼不要變，且要有比較好的服務方案替代，為退網用戶創造好的條件。

第三，運營企業的移動網路退網要早謀劃、早告知，讓用戶和運營企業有充分的時間推動退網的進程。

大陸移動應用的手機APP數量全球第一，其中的抖音是大陸APP的佼佼者。（百度）
大陸移動應用的手機APP數量全球第一，其中的抖音是大陸APP的佼佼者。（百度）
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