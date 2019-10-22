新折疊手機Mate X將亮相 華為概念股大漲
2019-10-22 11:36
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
華為傳出將於明（23）日在深圳舉行5G終端及全場景新品發布會，外界預料，將正式發布新款折疊螢幕手機Mate X的大陸境內版，並開始接受預購。受消息影響，華為概念股今（22）日逾半數上漲，其中六檔封漲停板。
華為Mate X 5G折疊屏手機早在今年2月發布，但經歷種種因素不得不延期上市。此前華為消費者業務CEO余承東表示，華為Mate X於10月在大陸境內上市。
華為概念股今早盤超過半數上漲，捷成股份、易尚展示、佳禾智能、常山北明、滙納科技等飆漲停。
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搜狐網報導，據華為員工透露，10月23日，華為將會在深圳召開全場景媒體品鑒會，同時正式發布折疊屏手機Mate X大陸境內版。將有兩個版本，麒麟980版本和麒麟990 5G版本。其中麒麟980版本售價人民幣9,999元，而麒麟990 5G版售價人民幣13,999元。
不過，在官方沒有正式公布前都存在變數。這個價格與歐洲的2299歐元相比，算得是非常便宜，大陸地區的華為Mate X的售價不會高於歐洲地區。
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